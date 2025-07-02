هيئة الدواء تحذر من الأعراض الجانبية لعقار "الأنثراسايكلين" لمرضي الساركوما

أكدت هيئة الدواء المصرية أن مرض الساركوما يتم علاجه من خلال إجراء جراحة لإزالة الورم.​

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه قد يتضمن العلاج أيضا:​

1. العلاج الإشعاعي.​

2. العلاج بالأدوية، مثل:​

العلاج الكيميائي​

العلاج الموجه​

العلاج المناعي​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه من أبرز الأدوية المستخدمة في بروتوكولات علاج الساركوما هي الأنثراسيكلين، وهو علاج فعال لكنه قد يتسبب ببعض الآثار الجانبية التي تتطلب الحذر والاحتياطات.​

أعراض جانبية خطيرة مرتبطة بعقار الأنثراسايكلين

وحذرت هيئة الدواء المصرية من بعض الأعراض الجانبية الخطيرة التي قد تصاحب العلاج بعقار "الأنثراسايكلين"، والذي يستخدم على نطاق واسع في علاج أنواع مختلفة من السرطانات، أبرزها الساركوما وسرطانات الثدي والدم.

وأشارت الهيئة إلى أن من أبرز هذه الأعراض:

1. سمية القلب: وهي من المضاعفات الخطيرة التي قد تؤثر على عضلة القلب وتؤدي إلى مشاكل في وظيفته، وقد تتطلب التوقف الفوري عن الدواء أو تعديلًا في الجرعة.



2. تغير لون البول إلى الأحمر: وهو عرض شائع نسبيًا مع بعض أدوية الأنثراسايكلين، لكنه يتطلب مراقبة مستمرة للتأكد من عدم وجود مضاعفات أخرى على الكلى أو المثانة.



3. قيء شديد: يعد من الأعراض المزعجة التي قد تؤثر على جودة حياة المريض، وتستوجب تدخلًا علاجيًا لتقليلها.



4. تسرب الدواء خارج الأوعية الدموية: وهو أمر قد يؤدي إلى تلف الأنسجة المحيطة بمكان الحقن، وقد ينتج عنه مضاعفات جلدية خطيرة.

وأكدت الهيئة على ضرورة المتابعة الطبية المنتظمة مع الفريق المعالج خلال فترة استخدام الأنثراسايكلين، وذلك لرصد أي أعراض غير معتادة والتدخل المبكر لتفادي تفاقم المضاعفات.

وشددت الهيئة على أن التوعية بمثل هذه الأعراض من أهم أدوات الوقاية، خاصة مع أدوية قوية التأثير كـ"الأنثراسايكلين"، داعية جميع المرضى إلى الإبلاغ فورًا عن أي تغيرات صحية غير معتادة خلال فترة العلاج.

ما هو مرض الساركوما؟

وقالت هيئة الدواء أن مرض الساركوما نوع نادر من السرطانات التي تنشأ في العظام أو الأنسجة الرخوة مثل العضلات، الدهون، الأوتار، الأوعية الدموية، الأعصاب، والغشاء المحيط بالمفاصل والعظام.

وعلى الرغم من ندرتها مقارنة بأنواع السرطان الأخرى، إلا أنها تعد من السرطانات التي تتطلب وعيا خاصا نظرا لقدرتها على النمو في أماكن متعددة من الجسم، وقد تمر بدون أعراض واضحة في بداياتها.

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الساركوما تنقسم إلى نوعين رئيسيين: ساركوما العظام وساركوما الأنسجة الرخوة.

أوضحت أن ساركوما العظام تؤثر غالبًا على الأطفال والشباب، وتعد من أكثر سرطانات العظام شيوعا، أما ساركوما الأنسجة الرخوة فهي أكثر تنوعًا، وتشمل أكثر من 50 نوعًا مختلفًا، وتؤثر على الأشخاص من مختلف الأعمار.

اعراض مرض الساركوما

حذرت هيئة الدواء المصرية من أن أحد أبرز تحديات الساركوما هو أنها قد تنمو بصمت لفترات طويلة، دون أن تثير الانتباه، لكن هناك علامات معينة تستدعي القلق:

ظهور كتلة أو ورم غير طبيعي تحت الجلد، وغالبًا ما تكون غير مؤلمة في البداية.

ألم مستمر في العظام أو البطن، قد يزداد مع الوقت دون سبب واضح.

كسور في العظام بعد إصابات طفيفة، وهو أمر غير معتاد ويشير إلى ضعف داخلي في العظام.

فقدان الوزن غير المبرر، وهو عرض شائع في العديد من أنواع السرطان، ويدل على أن الجسم يواجه تحديا كبيرا.

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