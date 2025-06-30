الصحة: إجراء 90 ألف جلسة غسيل كلوي سنويًا للسودانيين بمصر

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مشروعا جديدا لدعم مرضى القصور الكلوي من السودانيين المقيمين في مصر.

دعم مرضى القصور الكلوي من السودانيين المقيمين في مصر

وأكد وزير الصحة في حفل اطلاق المشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة انه يستهدف تقديم نحو 90 ألف جلسة غسيل كلوي سنويًا، بالإضافة إلى توفير خدمات دوائية وعلاجية متكاملة داخل المستشفيات.

وأكد أن مشروع دعم مرضى القصور الكلوي السودانين بمصر يتم بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

وأوضح أن المشروع يأتي في اطار الانهيار الذي يشهده النظام الصحي في السودان نتيجة الصراعات والكوارث

وأشار إلى أن المبادرة تمثل استجابة حيوية لتحديات صحية تواجه هذه الفئة.

واكد الدكتور عبدالله بن صالح، مدير إدارة الخدمات الإنسانية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن مركز الملك سلمان من أكبر الجهات المانحة إنسانيًا على مستوى العالم.

واوضح ان المركز قدم منذ تأسيسه مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار، واستفادت منها 107 دول، من بينها السودان الذي خُصص له نحو 165 مليون دولار منذ اندلاع الأزمة.

واوضح أن مركز الملك سلمان أصبح نموذجا عالميًا في مجال الإغاثة الصحية، لا سيما في دعم مرضى الكلى الذين يعدون من أكثر الفئات تضررا في الأزمات.

وأكد أن مبادرة دعم مرضى القصور الكلوي للسودانيين في مصر تأتي امتدادًا للنهج الإنساني الذي تتبناه المملكة، والذي شمل حتى الآن تقديم المساعدات إلى 90 دولة

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