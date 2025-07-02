مبيعات السندات الأوروبية عالية المخاطر تسجل رقما قياسيا

ارتفعت مبيعات ديون الشركات الأوروبية عالية المخاطر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في يونيو الماضي، حيث استغلت الشركات منخفضة التصنيف هروب رؤوس الأموال من الأسواق الأمريكية وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

إصدارات الشركات عالية العائد

ارتفعت إصدارات الشركات عالية العائد، أو ذات التصنيف عالي المخاطر، - والتي عانى الكثير منها سابقًا من صعوبة الوصول إلى السوق - إلى حوالي 23 مليار يورو في يونيو، وفقًا لبيانات جي بي مورجان، ويتجاوز هذا الرقم الرقم القياسي الشهري السابق، المسجل في يونيو 2021، بنحو 5 مليارات يورو، وفقًا لما ذكرته "فاينانشال تايمز".

كما شهد يونيو أكبر عدد من الصفقات على الإطلاق، حيث بلغ 44 صفقة، وفقًا لبيانات "بيتش بوك".

السندات الأوروبية

وتستجيب الشركات المصنفة على أنها عالية المخاطر لانخفاض تكاليف الاقتراض نتيجةً لزيادة الطلب من المستثمرين، الذين يُحوّل الكثير منهم مخصصاتهم بعيدًا عن الأصول الأمريكية بسبب سياسة ترامب التجارية غير المنتظمة ومخاوفه بشأن احتياجات الحكومة الضخمة من الاقتراض.

انتعاش سوق الأسهم الأمريكية

على الرغم من انتعاش سوق الأسهم الأمريكية بقوة في الربع الثاني، استمر تحول واسع النطاق بعيدا عن أسواق السندات الدولارية، مما ساهم في دفع الدولار إلى أضعف بداية له هذا العام منذ أكثر من نصف قرن. في غضون ذلك، سجلت صناديق السندات الأوروبية عالية العائد تدفقات واردة على مدى 7 أسابيع متتالية، وفقًا لبيانات "بنك أوف أمريكا".

وبلغ الطلب في أوروبا حدًا كبيرًا، حيث تمكنت شركات، بما في ذلك شركة "تشيكوسلوفاكيا جروب" لتصنيع الرصاص وشركة "فلورا" لتصنيع بدائل الزبدة، من الاستفادة من أسواق السندات التي كانت صعبة المنال سابقًا خلال الأسبوع الماضي.

قال رئيس أسواق رأس المال المالي بالرافعة المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "جي بي مورجان"، بن تومسون: "هناك مبالغ طائلة من النقد متاحة للاستثمار... إنه نوع السوق الذي يتطلع فيه الناس إلى فن الممكن".

وتعد صفقة "فلورا"، المملوكة لشركة "كيه كيه آر"، الأولى من نوعها لشركة مُصنّفة ائتمانيًا من الفئة CCC -وهي إحدى أدنى فئات التصنيف الائتماني - منذ ما يقرب من عام، ومكن إقبال المستثمرين على الائتمانات الأكثر خطورة الشركة من إصدار السندات بموجب القانون النرويجي، وهو نظام لطالما كان أقلّ إفصاحًا وتأمينًا من بعض الأسواق الغربية الأخرى.

وحددت "فلورا" سعر سندات بقيمة 400 مليون يورو يوم الاثنين، بعائد 8.625%، أي أقل بنحو 4 نقاط مئوية من الديون القائمة الأخرى ذات التصنيف الائتماني المماثل، وذلك بعد أن اضطرت الشركة إلى سحب صفقة سندات أخرى العام الماضي.

تمكنت شركة CSG، ومقرها براغ، من تسعير ديون جديدة مقومة بالدولار واليورو لأجل خمس سنوات بعائدات بلغت 6.5% و5.25% على التوالي الأسبوع الماضي، ويمثل هذا انخفاضا كبيرا في تكاليف الاقتراض منذ تمويلها الأخير، وهو سند بقيمة 775 مليون دولار أمريكي في نوفمبر، والذي أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أنه بيع لشركات ائتمان خاصة بسعر فائدة تجاوز 11%.

كما تقدم شركة "Carnival"، أكبر شركة تشغيل سفن سياحية في العالم والمصنفة ضمن فئة المخاطر، ديونًا جديدة مقومة باليورو للمستثمرين، والتي اضطرت في السنوات القليلة الماضية إلى تسعير الصفقات المضمونة على سفنها السياحية بأسعار فائدة من رقمين.

انخفضت فروق العائد المرتفع - وهي العائد الإضافي على الديون الحكومية الذي يتعين على المقترضين ذوي المخاطر العالية دفعه - من أكثر من 4 نقاط مئوية في أبريل إلى 3.1 نقطة مئوية في نهاية يونيو، وفقًا لبيانات Ice BofA.

وقال أحد مستثمري السندات عالية العائد: "يمكنك طباعة سندات عالية المخاطر بأسعار فائدة جذابة للغاية في الوقت الحالي. السوق في حالة من السخونة". هناك تدفقات مالية تتدفق إلى سوقنا مع سعي الناس لتنويع استثماراتهم بعيدًا عن الولايات المتحدة.

دفعت سياسات الرئيس ترامب التجارية العديد من كبار المستثمرين إلى إعادة النظر في تفضيلهم الكبير للولايات المتحدة، نظرًا لارتفاع مستوى عدم اليقين.

وقال تومسون: "هناك تدفقات مالية هائلة إلى فئة الأصول... وبدأنا نشهد تركيزًا أكبر من جانب كبار مديري الاستثمار على أوروبا".

كما لاقت الجهات المصدرة ذات الماضي المضطرب، أو تلك التي تقدم أدوات معقدة وثانوية مثل سندات الدفع العيني - حيث يمكن دمج الفائدة مع أصل الدين لسدادها عند الاستحقاق - ترحيبًا حارًا من المستثمرين الذين لديهم مبالغ نقدية كبيرة.

قامت شركة "سكيتشرز" العملاقة للأحذية الأسبوع الماضي بتسعير سندات بقيمة مليار يورو، إلى جانب سندات أخرى بقيمة 2.2 مليار دولار تتضمن ميزة الدفع العيني، مع زيادة حصة اليورو من حجم الطرح الأولي البالغ 750 مليون يورو.

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