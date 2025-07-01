أسعار الذهب تواصل ارتفاعها عالميا بعد الموافقة على مشروع ترامب الضريبي

ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني مع تقييم المستثمرين لتداعيات مشروع قانون الضرائب المدعوم من الرئيس دونالد ترامب، والذي يُتوقع أن يؤدي إلى مزيد من التوسع في عجز الموازنة الأمريكية.

ارتفاع أسعار الذهب

صعد سعر الذهب بنسبة 1.7%، مواصلا تقليص خسائره التي تكبدها خلال الأسبوعين الماضيين، في حين تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف، وهبط مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

وارتفع سعر الذهب الفوري 1.2% إلى 3,342.65 دولار للأونصة، بينما استقر مؤشر "بلومبرج للدولار الفوري" بعد تراجعه بنسبة 0.5% امس الإثنين.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر مشروع القانون الذي يجمع بين خفض ضرائب بقيمة 4.5 تريليون دولار وتقليص إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار.

وكتب محللو "كومرتس بنك" في مذكرة: "إقرار الحكومة الأمريكية لحزمة الإنفاق هذه يعني أن المخاطر المالية ستتصدر المشهد"، ما قد يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

تراجعت مكاسب الذهب جزئيا بعد صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أقوى من التوقعات، ما خفض من احتمالات التيسير النقدي الذي عادة ما يدعم الذهب كونه لا يدر فائدة، كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بعد موجة صعود دفعته إلى قمم قياسية متتالية.

مكاسب الذهب منذ بداية العام

ورغم التراجع الأخير، ما زال سعر الذهب مرتفعًا بأكثر من 25% منذ بداية العام، ويتداول حاليا عند مستوى يقل بنحو 160 دولارًا فقط عن أعلى مستوى تاريخي سجله في أبريل الماضي، بدعم من تصاعد المخاطر التجارية والجيوسياسية.

كما أدت حالة عدم اليقين بشأن الأثر طويل الأمد لسياسات ترامب التجارية والمالية إلى تراجع مؤشر الدولار بنسبة تقارب 11% خلال النصف الأول من 2025، مسجلا أسوأ أداء نصف سنوي منذ 1973، ما يجعل الذهب أرخص ثمنا للمشترين بالعملات الأخرى.

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