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اقتصاد

ستاندرد آند بورز: مصر نجحت في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية رغم الضغط على السندات المحلية

ستاندرد آند بورز،
ستاندرد آند بورز، فيتو

ستاندرد آند بورز، قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إنه في ظل الظروف العالمية، قد يختار مستثمرو المحافظ الأجنبية في سوق السندات المحلية أيضًا اتخاذ مراكز استثمارية خالية من المخاطر، مما يؤدي إلى تدفقات خارجة من المحافظ، مما سيزيد الضغط على أسواق السندات بالعملة المحلية ومع ذلك، نفذت مصر سلسلة من الإصلاحات منذ تحرير نظام سعر الصرف في مارس 2024.

 

الولايات المتحدة فرضت تعرفة جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية

واضافت الوكالة أن الولايات المتحدة فرضت تعرفة جمركية دنيا بنسبة 10% على الصادرات المصرية إليها وتُعد هذه النسبة، رغم ضخامة حجمها أقل بكثير من تلك المفروضة (والمؤجلة حاليًا) على جنوب إفريقيا والعديد من مراكز التصنيع في شرق آسيا مثل فيتنام وكمبوديا.

وأضافت أن اعتماد مصر على صادراتها السلعية للولايات المتحدة يعتبر منخفضًا نسبيًا ففي عام 2023، بلغت قيمة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة 1.95 مليار دولار، مما يجعلها خامس أكبر شريك تجاري لها، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تُمثل أقل من 6% من صادرات السلع وتمثل الصادرات إليها أقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تؤثر التعرفات الجمركية على صادرات السلع المتجهة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المنسوجات والسجاد، والحديد والصلب، والخضروات، والزجاج، ولكنها لا تزال تُمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي صادرات مصر، بحسب الوكالة.

وقالت الوكالة: “مع ذلك، من المرجح أن يكون للآثار الثانوية للحواجز الجمركية على دول أخرى عالميًا، إلى جانب تقلبات السوق، تأثيرٌ سلبي على ظروف التمويل العالمية، وكذلك على الأسواق الناشئة، مثل مصر”.

وذكرت أنه من المتوقع أن يُسهم انخفاض أسعار النفط والهيدروكربونات العالمية في تخفيف هذه الضغوط جزئيًا، نظرًا لأن مصر تُعتبر في الوقت الحالي مستوردًا صافيًا للهيدروكربونات.

 

الوكالة تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة، وتثبت تصنيفها الائتماني عند "B-/B"

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة، وتثبت تصنيفها الائتماني عند "B-/B".

وأضافت الوكالة أن متطلبات التمويل الخارجية والداخلية المرتفعة لمصر تجعلها عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية.

 

التوقعات توازن بين التزام مصر بالإصلاحات والتعرض لتباطؤ النمو العالمي 

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات توازن بين التزام مصر بالإصلاحات والتعرض لتباطؤ النمو العالمي وتقلبات ظروف التمويل.

وأضافت أن الخطوات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي تم اتخاذها مؤخرًا، تسببت في تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية، ونظرًا للعجز المالي والخارجي المزدوج لمصر، وارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية، وارتفاع تكلفة ديونها، دفعت الصدمة العالمية الجديدة الوكالة إلى تعديل نظرتها المستقبلية بشأن التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر.

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