خبير استراتيجي يكشف سر تمسك إسرائيل بسلاح تجويع الفلسطينيين

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية والخبير الاستراتيجى، إن دعوة فلسطين إلى تحرك عربي عاجل لوقف استخدام الجوع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني، وحماية العائلات من الانهيار، تشكّل أولوية وطنية ملحة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية.

وأضاف أن استخدام إسرائيل آلية تجويع الشعب الفلسطيني وقتل أطفاله جوعا يهدف إلى دفعهم لهجرة أراضيهم خاصة بعد الاستنكار الدولي للجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى.

مخطط إسرائيل تجاه الشعب الفلسطينى

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن إسرائيل بدأت تبحث عن آلية أخرى لاستكمال مخططها تجاه الشعب الفلسطيني فكان التجويع وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وحصد أرواح الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات، وهذا أسلوب خبيث تلجأ إليه العناصر التى تتمتع بعدم الإنسانية، وهذا أمر طبيعى ويغلف السلوك العام للإسرائيليين ضد الشعب الفلسطينى.

مخالفات إسرائيل القانونية والأخلاقية

وواصل حديثه قائلا: إسرائيل تلجأ الى كل ما يخالف القانون الدولى والأعراف والمواثيق التى أقرتها اتفاقية جنيف والتى تخالف أيضا الشرائع السماوية وسط صمت المجتمع الدولى الذى لا يتخذ موقفا ضد الجرائم الإسرائيلية بل نجد الرئيس الأمريكى ترامب يطالب بعدم محاكمة نتنياهو.

ويذكر أن منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة قالت إن الجوع صار يستخدم سلاحًا في قطاع غزة، كثيرين يفقدون الوعي في الشوارع من نقص الغذاء بينما لا توجد مياه شرب كافية، في أوضاع بالغة السوء.

إيصال المساعدات إلى غزة

وشددت الأونروا على ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة بشكل آمن بإشراف الأمم المتحدة بشكل عاجل.

ويأتي ذلك فيما أفاد مجمع ناصر الطبي بارتقاء 24 شهيدًا في القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم بينما قالت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 32 شهيدا في القصف الإسرائيلي المتواصل بينهم 24 في خان يونس منذ فجر اليوم.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس على الموافقة على ما وصفه بـ"المقترح النهائي" لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة لمدة 60 يومًا، والذي سيقدمه مسؤولون وسطاء من مصر وقطر.

شروط وقف إطلاق النار في غزة

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إن ممثليه عقدوا اجتماعا "طويلا ومثمرا" مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة.

ولم يكشف ترامب عن ممثليه، إلا أن اجتماعا كان مقررا بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه.دي فانس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وقال ترامب: إن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما "وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب"، مشيرا إلى أن ممثلين عن قطر ومصر سيسلمون "هذا الاقتراح النهائي" إلى حماس.

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