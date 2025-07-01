خبير: الكيان الصهيونى يستخدم سلاح التجويع لإجبار الفلسطنيين على ترك غزة

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية المتخصص في ملف الصراع العربى الاسرائيلى: إن دعوة فلسطين إلى تحرك عربي عاجل لوقف استخدام الجوع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني، وحماية العائلات من الانهيار، تشكّل أولوية وطنية ملحة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية؛ الأمر الذى يكشف أن الجانب الإسرائيلى يستغل الإغاثة والمساعدات الانسانية للإبادة، بمعنى أن هناك عدم توازن بين عدد المراكز المفتوحة للإغاثة بقطاع غزة فى شمال وجنوب قطاع غزة لإزاحة السكان إلى الجنوب.

استخدام الجوع كسلاح.. توجه مفضوح ومكشوف ومتكرر وسياسة ممنهجة

وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، أن هذه المراكز تعد مصائد للقتل وليس للإغاثة، فمن حق دولة فلسطين إثارة القضية دوليا خاصة أن استخدام الجوع كسلاح أمر مفضوح ومكشوف ومتكرر وسياسة ممنهجة وليست فردية بدليل القضاء على العشرات كل يوم من أبناء الشعب الفلسطينى، وهم فى طريقهم للحصول على المواد الإغاثية.

رئيس الأركان فشل فى الهدف الذى أعلنه نتنياهو

وواصل الدكتور أحمد فؤاد أنور حديثه، قائلا: هذا الأمر يمكن التعليق عليه بأن هذه المنظومة فشلت ومازالت الحكومة الإسرائيلية تطلب من جيش الاحتلال توضيح المسارات التى يجب على الفلسطينيين أن يسلكوها للحصول على المواد الإغاثية، وهى أمور معقدة وسياسة ثبت فشلها، كما ثبت فشل رئيس الأركان فى تحقيق الهدف الذى أعلنه نتنياهو، والذى تمثل فى القضاء على حماس، ورفع الراية البيضاء والاستسلام فى نفس الوقت الإفراج عن المحتجزين الأسرى ورئيس الأركان الجديد وجه صدمة إلى مجلس الوزراء المصغر حينما أعلن أنه لا توجد إمكانية فى الاستمرار فى الحرب دون تهديد لحياة الأسرى، وتعرضها للخطر.

المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية مجرد ستار

وتابع: المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية مجرد ستار للتغطية على فشل جيش الاحتلال، والذى يمنى النفس بقيام جهات خارجية دون “الأونروا” والأمم المتحدة بإدارة القطاع نيابة عنها وتنزع لها سلاح المقاومة، وهذه كلها أمنيات لكن على أرض الواقع تراجع ترامب عن بعض مواقفه عندما ربط بالخروج الآمن لنتنياهو من غزة، وهو الأمر الذى يجعل هذه المؤامرة لا تطول خاصة مع تمسك الشعب الفلسطينى بأرضه ورفضه التهجير.



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