العراق يشكو إسرائيل في مجلس الأمن لخرقها أجواء البلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن العراق كان على استعداد لمواجهة تداعيات الحرب الأخيرة، وأدى دورا دبلوماسيا مهما لتوضيح آثار الحرب وأهمية إيقافها واللجوء للحوار، لافتا إلى أن "خرق الأجواء العراقية من قبل إسرائيل تجاوز للسيادة ولميثاق الأمم المتحدة، وقدمنا شكوى رسمية فى مجلس الأمن، وتحركنا دبلوماسيا لدعم موقفنا".

بناء منظومة دفاع جوي متكاملة

وقال السوداني، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: "لدينا تعاقدات لبناء منظومة دفاع جوي متكاملة، وسنعقد تعاقدات جديدة من أجل تأمين أجوائنا، العراق اعتمد الدبلوماسية الهادئة المتوازنة، وأوصل رسائله للأصدقاء والشركاء عن خطورة الوضع بالمنطقة، وأن سيادتنا غير خاضعة للمساومة".

وأشار إلى أن اتساع رقعة الحرب كان سيؤدي للإضرار بأمن واستقرار العراق، ويؤثر على إمدادات الطاقة وتصدير النفط لدول المنطقة.

وتابع “العراق مستمر في دعم القضية الفلسطينية، واستطعنا المحافظة على قرار السلم والحرب الذي تملكه الدولة ومؤسساتها الشرعية، والعراق يمتلك علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة، وكلاهما يقدران أهمية استقراره، وعدم زجه في أي صراع ضمن التوتر بينهما”.

تداعيات خطيرة على عموم المنطقة

وشدد على أن العمل على انهيار النظام في إيران سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على عموم المنطقة، مؤكدا أن وجود بنيامين نتنياهو في الحكومة الإسرائيلية مبعث قلق للمنطقة، في ظل سعيه المستمر لخلق المشاكل ونشوب الصراعات.

ولفت السوداني إلى أن الإعلام يركز على الأحداث في العراق، بينما يتجاهل ما يجري في دول المنطقة، منوها بان "مهمة التحالف الدولي بالعراق ستنتهي في سبتمبر 2026، ونجري حوارات مع دول التحالف للانتقال الى علاقات امنية ثنائية. "

الجولة الثالثة لصياغة شكل العلاقة الأمنية

وتابع: "عقدنا جولتين من الحوار مع الولايات المتحدة في بغداد وواشنطن، وسنعقد الجولة الثالثة لصياغة شكل العلاقة الأمنية، وفق الدستور والقانون، مضيفا: أن الانتخابات تؤكد المسار الديمقراطي، وهي رسالة مهمة للداخل والخارج، والحكومة حريصة على إجرائها في موعدها وتهيئة متطلباتها كافة.

وأوضح "مشاركتنا بالانتخابات مسؤولية وطنية، ولدينا رؤية باستكمال مشروعنا على أسس تضع مصالح العراقيين في الأولوية، حققنا إنجازات ونسبًا متقدمة في أعمال البناء والإعمار في بغداد والمحافظات، رغم كل التحديات".

وأشار إلى أن هناك دورا مهما وفاعلا للقطاع الخاص، وحجم الاستثمارات العربية والأجنبية تجاوز 88 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

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