رانيا ياسين تدافع عن أنغام وتهاجم "مؤامرات السوشيال ميديا"

دافعت الفنانة رانيا ياسين عن المطربة أنغام من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مستنكرة ذكر اسمها في "مؤامرات" مزعومة ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وصفت رانيا ياسين ما يحدث بأنه "هراء وعبث"، مؤكدة أن أنغام فنانة "محترمة ومجتهدة كرست حياتها لمسيرتها الفنية المشرفة".

تشويه صورة "الرموز الفنية الراقية"

وأشارت ياسين إلى أنها سبق أن تحدثت عن محاولات السوشيال ميديا لتزييف وتشويه صورة "الرموز الفنية الراقية"، معتبرة أن ما تتعرض له أنغام هو جزء من هذه المحاولات. وتمنت ياسين الشفاء العاجل لشيرين عبد الوهاب، مؤكدة في الوقت ذاته أنه "لا علاقة" لما تمر به شيرين بما يُنسب لأنغام.

ودعت رانيا ياسين رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "ترك أنغام وشيرين في حالهما"، مشددة على أنهما "قامات فنية كبيرة".

وحذرت من زرع الضغينة والحقد بينهما، مؤكدة أن الفنانتين "غير مسؤولتين" عما يحدث، وأن "المذنب الوحيد هو السوشيال ميديا ومهاتراتها التافهة التي تهد فقط ولا تبني".

الهجوم على شيرين

وأوضحت أنغام من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة ON: "الظلم المرة دي غير محتمل، لا قادرة أتكلم ولا قادرة أسكت، لكن الأمر وصل لدرجة التجريح والشتائم والتلميحات اللي مش مقبولة من ناس المفروض مسؤولين وزملاء.

البعض بيقول إحنا عارفين مين ورا الحملة، والفانز بتوع المطربة المنافسة بيتكلموا وكأنهم عارفين حاجة، وفي مواقع كتبت اسمي بشكل مباشر".

وأضافت: "ليه الشتيمة والتجريح وأنا في المستشفى؟! محدش كان يعرف غير أقرب الناس ليا. وأنا على سرير المستشفى لقيت ناس بتبعت لي وبتشتمني.. وأنا مالي؟! هو أنا ليا علاقة بالمشكلة اللي حصلت في الحفلة؟! أنا مالي! ضمائركم راحت فين؟!".

وأردفت: “حتى لو مكنتش في المستشفى، مالي؟! أنا تحملت أربع سنين من التلميحات حتى منها شخصيًا، ومع ذلك ماردتش ولا مرة. كنت بزعل بيني وبين نفسي وكنت بعذرها كتير. لكن نوصل لمرحلة توجيه الناس ضدي؟! تطلعوني كأني بتآمر وأقود حملات ضد زميلة؟! ده ظلم وحرام وعيب”.

وأكدت: “أنا لا أتهمها شخصيًا، لكن فيه ناس حواليها بيقولوا كدة وبيوجهوا الناس لكدة. أنا مش هقول إني أكبر من كدة وهي كمان أكبر من كده، بس عيب اللي بيحصل. واللي بيحاولوا يقربوا منها بطريقة مغلوطة يقولوا لها تحبها وتشجعها براحتك، لكن مالهمش دعوة بيا”.

“أنا مش هاسكت”

وحذرت أنغام: “أي شخص هيتمادى وهيجيب سيريتي، مش هسكت. أنا فعلًا تعبت. ورفعت قضية على شاب قبل كدة كتب عني على تويتر وقال: “مش هترحمي شيرين يا أنغام”؟.. وكسبت القضية اتحبس. وأي حد هيتجرأ تاني ويزج باسمي مش هسكت”.

ولم تتمالك أنغام نفسها خلال المداخلة، وبكت قائلة: "كفاية ظلم، كفاية كره، كفاية حقد. أنا تعبت. سيبوني في حالي. محدش ليه دعوة بنيتي، ربنا اللي هيحاسبني. كفاية توجيه حملات ضدي."

واختتمت: “لما إعلامي يطلع يدافع عن شيرين له كل الاحترام، لكن وإنت بتبص على شيرين، بص كمان على أنغام اللي مالهاش علاقة بالموضوع. كفاية مقارنة عقيمة ومؤذية. هي اسمها شيرين وأنا اسمي أنغام، ليها جمهورها وليا جمهوري. ربنا يكرمنا كلنا. متدعيش لي، لكن على الأقل بلاش تدعي عليّ وتظلمني”.

ووجّهت أنغام رسالة مؤثرة لجمهورها، قائلة:"أنا عايزة من الناس اللي بتحبني مايحطونيش في مقارنة مع حد. حبوني علشاني أنا، مش علشان أكون أحسن من حد. ماتقارنونيش بحد، ولا تقارنوا حد بيا حتى لو المقارنة في صالحي، أنا مش عايزاها. ده شيء مش مقبول ومش بيكبرني، ولو بتحبوني بجد، مش ده الأسلوب اللي تقدروا تكرموني بيه أو تدعموني بيه. لو سمحتوا، ماتحطونيش في مواقف تخلي الناس تعتقد إن أنا زقتكم تعملوا ده".

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