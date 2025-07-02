الأربعاء 02 يوليو 2025
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اقتصاد

المركزي يعلن خطوات تقديم الشكاوى في البنوك (فيديو وصور)

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف البنك المركزي عن خطوات تقديم العملاء في جميع البنوك الشكاوي البنكية وكيفية التعامل معها.

وقال البنك المركزي: إن التواصل العملاء يكون من خلال الموقع الالكتروني للبنك أو زيارة الفرع أو عبر مركز الاتصال، محددا باقي الخطوات لجميع العملاء بما يضمن حصولهم على حقوقهم.

ومن جانب آخر نصت المادة (٧١) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على: "للمحافظ بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية:

 

شروط تأسيس بنك أجنبي في مصر 

- ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية.

- أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية.

نشاط المكاتب في مصر 

- أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.

نشاط مكاتب البنوك

ووفقًا للقانون لا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أيًا من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية.

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خطوات تسجيل المكاتب 

وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزي وذلك طبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (عشرون ألف دولار أمريكي).

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