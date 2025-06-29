الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

محافظ البنك المركزي يشارك في الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي

جانب من اللقاء, فيتو
جانب من اللقاء, فيتو

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الافتتاح الرسمي للدورة الثانية والثلاثين من الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2025، والتي عُقدت مؤخرًا في العاصمة النيجيرية أبوجا، تحت شعار: "بناء المستقبل ارتكازًا على عقود من الصمود"، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، وكبار المسؤولين الحكوميين، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية، والمستثمرين من مختلف أنحاء القارة.

 

تأكيدًا على التزام مصر الثابت بدعم جهود التنمية

بهذه المناسبة، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن المشاركة في هذه الاجتماعات تأتي تأكيدًا على التزام مصر الثابت بدعم جهود التنمية الشاملة في القارة الإفريقية، وتعزيز دور المؤسسات الإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ضوء الدور الحيوي الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، إلى جانب سعي مصر المستمر لتعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي مع المؤسسات المالية والتنموية الإفريقية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويُرسّخ أُسس التكامل الاقتصادي في أفريقيا.

على هامش الاجتماعات

وفي سياق متصل على هامش الاجتماعات، التقى المحافظ مع رئيس جمهورية الجابون بريس أوليجي أنجيما،  كما التقى الدكتورجورج إلومبي، الذي تم انتخابه رئيسًا لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي خلفًا للبروفيسور بنديكت أوراما.
وفي هذا الإطار، عبّر المحافظ عن خالص تهانيه للرئيس الجديد للبنك متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، كما وجّه أسمى آيات الشكر والتقدير للبروفيسور بنديكت أوراما، الذي تنتهي فترة رئاسته في سبتمبر المقبل، مشيدًا بما قدّمه من جهود متميزة خلال فترة قيادته التي امتدت لعقد من الزمن.

كما قام المحافظ بزيارة رسمية إلى مقر البنك المركزي النيجيري، تلبيةً لدعوة من نظيره النيجيري  أولايمي كاردوسو، الذي كان في استقباله وقد بحث الجانبان سبل تعميق التعاون المشترك بين البنكين في عدد من المجالات، منها تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وتوسيع آفاق التعاون على المستوى العابر للحدود.

 

الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي تناولت عددًا واسعًا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين دول القارة، من أبرزها: سبل تحقيق التحول الاقتصادي في القارة، وتعزيز الصلابة المؤسسية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وطرح رؤى جديدة لتمويل الاستثمار والابتكار في القطاع الصحي، فضلًا عن تناول آفاق الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية ومنطقة الكاريبي.

كما استعرضت  الاجتماعات أداء البنك خلال العام المالي 2024، وتسليط الضوء على الدور المتنامي للبنك في دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وتعزيز أطُر التعاون بين الحكومات الإفريقية والمؤسسات المالية والمستثمرين، بالإضافة إلى مناقشة آليات جديدة للتمويل والتكامل الاقتصادي في القارة.

أكبر مساهم في رأس مال بنك التصدير والاستيراد الأفريقي

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يُعد أكبر مساهم في رأس مال بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، الذي تأسس عام 1993 وتستضيف القاهرة مقره الرئيسي، ويستهدف البنك تعزيز حركة التجارة الإفريقية، وزيادة حصة دول القارة الإفريقية في التجارة العالمية من خلال تمويل التجارة البينية للدول الإفريقية ودعم قدراتها على النهوض بالصناعة وتنمية الصادرات، وذلك من خلال دعم قدرات الدول الأفريقية على تطوير صناعاتها وتنمية صادراتها، فضلًا عن تعزيز إمكاناتها لتحسين أدائها الاقتصادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس جمهورية مصر العربية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2025

مواد متعلقة

الذهب يواصل التراجع فى الصاغة اليوم الأحد 29 يونيو 2025

تراجع سعر جرام الذهب في الصاغة منتصف تعاملات اليوم

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 يصل لهذا المستوى

البورصة في أسبوع.. 360.2 مليار جنيه قيمة التداول و190 مليار جنيه حجم الأرباح.. وخبراء: انتعاشة مدعومة بتحسن الظروف الإقليمية والتدفقات الأجنبية

الذهب يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم، وهذا العيار يسجل 1982 جنيها

EGX30 تخطى 33 ألف نقطة، خبيرة تكشف سر انتعاشة البورصة المصرية

الأكثر قراءة

بعد تدهور حالتها الصحية، نقل الناجية الوحيدة من حادث المنوفية الكارثي للمستشفى (صور)

مقطع غريب، مروحية تلقي آلاف الدولارات والسر في وفاة صاحب مغسلة سيارات (فيديو)

قرار عاجل من النيابة فى اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته مها الصغير

إبراهيم فايق يؤكد اعتزال شيكابالا ويعلق: أعظم من لمس الكرة

رسالة طمأنة من الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع، تعرف على التفاصيل

زيادة جديدة بأسعار السجائر والكحوليات، النواب يقر تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

زغلول صيام يكتب: العشوائية تسيطر على الزمالك.. مجلس الإدارة سلم مفتاح النادي!.. هو إدوارد اللي هيصلح المايل؟!

استضاف وفود القمة العربية، حريق يلتهم فندق «قلب العالم» فى العراق عقب شهرين من افتتاحه

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 19- 06- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الأحد 29-6-2025 في الأسواق

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديلات قانون التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غار ثور وحكم زيارته والأحاديث الصحيحة التي وردت فيه

لو عايز تحس بالخشوع في الصلاة ومش عارف، أمين الفتوى يوضح الخطوات

تفسير حلم الخنزير في المنام وعلاقته بالمرور بضائقة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية