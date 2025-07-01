57 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة خلال 2025

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات مصر من المنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة سجلت نحو 322 مليون دولار خلال عام 2024، فيما بلغت خلال عام 2025 حتى الآن نحو 57 مليون دولار.



وسلطت دراسة استعرضها المجلس التصديري للصناعات الغذائية الضوء على أهم 20 منتجًا غذائيًّا صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024 كالتالي:



جاء في مقدمتها مستحضرات الخضروات بنحو 37 مليون دولار، الفراولة المجمدة بنحو 31 مليون دولار، الخضروات المجمدة بنحو 30 مليون دولار، زيتون المائدة بنحو 28 مليون دولار، البطاطس المجمدة بنحو 25 مليون دولار، الخميرة بنحو 23 مليون دولار، الخرشوف المجمد بنحو 20 مليون دولار، الملح بنحو 18 مليون دولار، الزيوت الأساسية والراتنجات بنحو 11 مليون دولار، المكرونة بنحو 10 ملايين دولار، الخضروات المخللة بنحو 9 ملايين دولار، دبس السكر بنحو 8 ملايين دولار، معجون الطماطم بنحو 6 ملايين دولار، الخضروات المجففة بنحو 6 ملايين دولار، المحليات المشتقة بنحو 4 ملايين دولار، الطحينة والحلاوة الطحينية بنحو 4 ملايين دولار، التانينات بنحو 4 ملايين دولار، مستحضرات الحبوب بنحو 3 ملايين دولار، ومنتجات متنوعة أخرى بنحو 3 ملايين دولار.

يذكر أن الولايات المتحدة استوردت ما قيمته 211 مليار دولار من الأغذية المصنعة والطازجة خلال عام 2024، لتصبح أكبر مستورد للغذاء في العالم.

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