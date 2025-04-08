الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتطوير المنطقة المجاورة لمدخل مدينة منفلوط

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مدخل مركز منفلوط، فيتو

 تفقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، في جولة متابعة مدخل مركز ومدينة منفلوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد الشوارع والميادين لمتابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع وتجميلها لإعادة المظهر الحضاري لها وتحسين الرؤية البصرية والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، رافقه خلال الجولة وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والنائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ونواب رئيس المركز.

 

متابعة لجهود تحسين وتنمية المناطق الحيوية  

 حيث تفقد محافظ أسيوط مدخل مدينة منفلوط بإمتداد الطريق الزراعي أسيوط – ديروط للوقوف على الوضع الحالي للمنطقة وتحديد احتياجاتها ووجه برفع التعديات والمخالفات والاشغالات التي تؤثر على حركة المرور والمظهر الحضاري للمنطقة في إطار متابعتة لجهود تحسين وتنمية المناطق الحيوية ووجه بتعلية السور الممتد على طول الطريق المجاور للترعة الإبراهيمية مع طلاءه بألوان متناسقة لتجميل المكان وتحسين مظهره الحضري.

 

تطوير المنطقة المجاورة لمدخل مدينة منفلوط 

 

كما وجه محافظ أسيوط بتطوير المنطقة المجاورة لمدخل المدينة مع توحيد طلاء المنشآت بلون موحد فضلًا عن تجميل المنطقة بمجسمات ترمز إلى بسالة أهالي قرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط وتضحيات أبنائها ومقاومته للحملة الفرنسية باعتباره رمزًا تاريخيًا من رموز التضحية والفداء لدى أهالي القرية.

محافظ أسيوط يوجه باستغلال الأماكن غير المستغلة لتوفير فرص عمل للشباب

محافظ أسيوط يوجه بالتواصل المباشر مع المواطنين لتلبية طلباتهم (صور)

 

وأكد أبو النصر أن محافظة أسيوط مستمرة في جهودها لتحسين وتطوير مداخل المدن والقرى بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويعكس الوجه الحضاري للمحافظة لافتًا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطط المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين بنية الطرق والمرافق العامة، وتحقيق بيئة حضارية مميزة تكون أكثر جذبًا وتحقيقًا للأهداف التنموية للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الطريق الزراعي المظاهر العشوائية بني عدي بني عديات تحسين الخدمات المقدمة رؤية مصر 2030 رفع كفاءة الشوارع محافظ أسيوط محافظة اسيوط مدينة منفلوط مصر 2030

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تطلق فعاليات المؤتمر السنوي لأمراض حساسية الصدر (صور)

افتتاح معمل تدريب إدارة المستشفيات بالتحول الرقمي بالتعاون بين الصحة ومحافظة اسيوط

محافظ أسيوط يتفقد مدرستي هدى شعراوي والنهضة (صور)

مياه أسيوط تطلق مبادرة لإحلال وتجديد وصلات الصرف الصحي بحي غرب

مجلس جامعة أسيوط يقرر فصل برنامج الإنتاج النباتي بكلية الزراعة إلى برنامجي المحاصيل والبساتين

بارتفاع 170 مترا، محافظ أسيوط يزور دير الشهيد مارمينا العجايبي والمغارة الأثرية (صور)

ضبط 500 أسطوانة بوتاجاز قبل تصريفها بالسوق السوداء بأسيوط

إقبال المئات على مراكز الشباب بأسيوط ضمن مبادرة العيد أحلى (صور)

الأكثر قراءة

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أخبار مصر: زيزو يوقع للأهلي، اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور قبل وفاته، قرار غريب لـ صلاح يذهل ليفربول، انقلاب في الطقس

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

صوت الانفجارات هز المدينة، حريق هائل فى مصنع فوم بسوهاج الجديدة (فيديو)

موعد مباراة آرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

اليوم، بدء التشغيل التجريبي لمسارات الزيارة الجديدة بمنطقة الأهرامات

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع معظم الأصناف والبلطي يقفز إلى 100 جنيه

منوعات

المزيد

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

حتمية ويجب أن نستعد، الصحة العالمية تحذر من ظهور جائحة جديدة على غرار كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم تبييت النية في صيام الست من شوال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية