محافظ أسيوط يوجه بتطوير المنطقة المجاورة لمدخل مدينة منفلوط

تفقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، في جولة متابعة مدخل مركز ومدينة منفلوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد الشوارع والميادين لمتابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع وتجميلها لإعادة المظهر الحضاري لها وتحسين الرؤية البصرية والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، رافقه خلال الجولة وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والنائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ونواب رئيس المركز.

متابعة لجهود تحسين وتنمية المناطق الحيوية

حيث تفقد محافظ أسيوط مدخل مدينة منفلوط بإمتداد الطريق الزراعي أسيوط – ديروط للوقوف على الوضع الحالي للمنطقة وتحديد احتياجاتها ووجه برفع التعديات والمخالفات والاشغالات التي تؤثر على حركة المرور والمظهر الحضاري للمنطقة في إطار متابعتة لجهود تحسين وتنمية المناطق الحيوية ووجه بتعلية السور الممتد على طول الطريق المجاور للترعة الإبراهيمية مع طلاءه بألوان متناسقة لتجميل المكان وتحسين مظهره الحضري.

تطوير المنطقة المجاورة لمدخل مدينة منفلوط

كما وجه محافظ أسيوط بتطوير المنطقة المجاورة لمدخل المدينة مع توحيد طلاء المنشآت بلون موحد فضلًا عن تجميل المنطقة بمجسمات ترمز إلى بسالة أهالي قرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط وتضحيات أبنائها ومقاومته للحملة الفرنسية باعتباره رمزًا تاريخيًا من رموز التضحية والفداء لدى أهالي القرية.

وأكد أبو النصر أن محافظة أسيوط مستمرة في جهودها لتحسين وتطوير مداخل المدن والقرى بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويعكس الوجه الحضاري للمحافظة لافتًا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطط المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين بنية الطرق والمرافق العامة، وتحقيق بيئة حضارية مميزة تكون أكثر جذبًا وتحقيقًا للأهداف التنموية للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.