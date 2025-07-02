بعد وفاته، 5 معلومات عن نجم F.ABLE الراحل جايهيوم

فُجع الوسط الفني ومحبو فرقة F.ABLE يوم 1 يوليو 2025 بنبأ وفاة المغني جايهيون، العضو السابق في الفرقة بعد إعلان وكالته رحيل المطرب عن عمر يناهز 23 عامًا، وذلك بعد صراع صامت مع مرض سرطان الدم (اللوكيميا)، حيث وافته المنية يوم 29 يونيو، وشكل الإعلان عن وفاته صدمة كبيرة لمعجبيه وزملائه، حيث لم يتم الإفصاح عن معاناته مع المرض بشكل علني مسبقًا.

5 معلومات عن نجم F.ABLE السابق جايهيوم

كان جايهيون يُكافح سرطان الدم بصمت في السنوات الأخيرة، ولم يُعلن عن مرضه على نطاق واسع، ولم يعلم الكثير من المعجبين بحالته إلا بعد وفاته، ولا تزال تفاصيل تشخيصه وعلاجه سرية. وُلد جايهيون في 7 أبريل 2002، وظهر لأول مرة مع فرقة F.ABLE في يونيو 2020 تحت إدارة شركة Haeirum Entertainmen، وبصفته أصغر أعضاء الفرقة، تولى دور المغني والماكني، مكسبًا إعجاب المعجبين بشخصيته الهادئة وطاقته المتألقة خلال عروضه الترويجية، وعلى الرغم من أن فرقة F.ABLE ظلت غير معروفة نسبيًا في عالم الكيبوب، إلا أن متابعي الفرقة تحدثوا كثيرًا عن الرابطة الوثيقة بين أعضائها والجهد الصادق الذي يبذلونه في كل أداء. أصدرت الفرقة عددًا من الأغاني المنفردة الرقمية خلال سنوات نشاطها، بما في ذلك "Burn It Up" و"Run Run Run"، قبل أن تتوقف عن النشاط في نهاية المطاف حوالي منتصف عام 2023، ثم عاد ثلاثة من الأعضاء الخمسة لاحقًا في مشروع جديد يُدعى ENPHAZE، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الفرقة قد تفككت دون إعلان رسمي. لم ينضم جايهيون إلى أي أنشطة لاحقة، ولم يُعرف الكثير عن حياته الشخصية بعد تفكك فرقة F.ABLE. بعد الإعلان عن وفاته، نشر هوجون، العضو السابق في فرقة F.ABLE، رثاءً مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، معربًا عن أسفه لفقدان الاتصال، وشاكرًا جايهيون على سنواتهما معًا. كما شارك المعجبون رسائلهم عبر الإنترنت، حيث عبّر الكثيرون عن حزنهم ليس فقط على فقدان حياة شابة، بل على الطريقة الهادئة التي تحمل بها سنواته الأخيرة. لم تُعلن ترتيبات الجنازة للجمهور، وليس من الواضح ما إذا كان سيُقام أي حفل تأبين رسمي. لا تزال رسائل التعزية تنتشر بين مجتمعات المعجبين، الذين تابع الكثير منهم جايهيون منذ ظهوره الأول، ويعيدون الآن زيارة عروضه السابقة لإحياء ذكرى وجوده.

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