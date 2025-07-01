محافظ الدقهلية يجري جولة مفاجئة على مستشفى جمصة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مستشفى جمصة في زيارة مفاجئة، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية اللائقة للمرضى والمترددين.

وأكد على ضرورة استمرار توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى، وتوفير سبل الراحة للمترددين، مؤكدا على دعمه المتواصل للمنظومة الطبية، وأبدى رضاه عن مستوى النظافة والأداء بالمستشفى من الأطقم الطبية والتمريض والعاملين، والالتزام بالزي الموحد "البالطو الطبي".

وأكد محافظ الدقهلية على دعم المستشفى بتوسعة وحدة الرعاية المركزة بإضافة سريرين إضافيين بهدف زيادة قدرة المستشفى على إجراء المزيد من العمليات والاستعداد والجاهزية لاستقبال الحالات الحرجة سواء من الحوادث أو الحالات المزمنة.

وشدد على زيادة أعداد القوى البشرية بالمستشفى من الطواقم الطبية والتمريض لمواجهة زيادة أعداد المترددين خلال موسم الصيف، كما تفقد أعمال التوسعة الجارية بإنشاء غرفتين إضافيتين لتوسعة الأقسام الإدارية وأقسام المستشفى لاستيعاب أكبر عدد من المرضى أو المترددين.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حسن استقبال المرضى والمترددين، وبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والتقى المحافظ بالمرضى واستمع إليهم وأكد لهم على تلبيته لجميع مطالبهم واحتياجاتهم.

وشدد أن زيارته المفاجئة للمستشفى للاطمئنان على أحوالهم، وأكد المرضى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة وحسن التعامل والتطوير الملموس بالمستشفى، موجهين التقدير لمحافظ الدقهلية عن جهوده الملموسة والمتواصلة في مختلف القطاعات.

كما التقى المحافظ بالأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، وأشاد بالجهود المبذولة من جانبهم في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في أداء الواجب الإنساني والمهني بكل جدية والتزام، وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لحالة النظافة العامة داخل الأقسام.

وتابع أن بيئة المستشفى تُعد عنصرًا أساسيًا في تقديم خدمة علاجية لائقة، وأكد على ضرورة الحفاظ على جاهزية الأجهزة والمعدات الطبية وإجراء الصيانة الدورية لها، لضمان استمرار تقديم الخدمات دون أي أعطال أو تأخير.

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