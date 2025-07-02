السبكي: 9 مليارات جنيه استثمارات في البنية التحتية للمنشآت الصحية بأسوان

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، مؤكدًا أن ما تحقق من جاهزية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة يعكس حجم الاستعداد الكبير لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة لأبناء المحافظة.

تشغيل 97 منشأة صحية بمحافظة أسوان حتى الآن

وأشار السبكي إلى أنه تم تشغيل 97 منشأة صحية بمحافظة أسوان حتى الآن، تشمل 8 مستشفيات هي: مستشفى أسوان التخصصي، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى المسلة التخصصي، مستشفى أبو سمبل الدولي، مركز أورام أسوان، مستشفى كوم أمبو المركزي، مستشفى دراو المركزي، ومستشفى النيل التخصصي، إلى جانب 89 مركزًا ووحدة لطب الأسرة.

وأضاف، أن المستهدف الوصول إلى 123 منشأة صحية 11 مستشفى و121 مركز ووحدة طب أسرة مع استكمال مراحل التشغيل.

وأكد أن هذه المنشآت يتم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير الفنية، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.

وأوضح السبكي أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة بأسوان تقدم خدمات الرعاية الصحية على جميع مستوياتها (الأولية، والثانوية، والثالثية)، وتشمل الفحوصات الطبية الشاملة، خدمات الأشعة والتحاليل، العيادات الخارجية، الطوارئ، إضافة إلى العمليات الجراحية الدقيقة والمتقدمة، بما في ذلك التداخلات الجراحية الكبرى وذات المهارة.

حجم الاستثمارات في البنية التحتية للمنشآت الصحية بأسوان تجاوز 9 مليارات جنيه

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية للمنشآت الصحية بمحافظة أسوان تجاوز 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، في إطار رؤية الدولة لبناء بنية صحية متكاملة ومستدامة تعتمد على أعلى المواصفات العالمية.

وأكد رئيس الهيئة أن التشغيل الرسمي للمنظومة في أسوان يُعد خطوة كبرى نحو استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، ويجسد إرادة الدولة في بناء نظام صحي تكافلي شامل يُمكّن المواطن من الحصول على أفضل رعاية صحية دون أعباء مالية، ويضع صحة الإنسان في قلب التنمية، وخاصة في محافظات الصعيد.

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