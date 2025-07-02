الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السبكي: 9 مليارات جنيه استثمارات في البنية التحتية للمنشآت الصحية بأسوان

مستشفيات أسوان
مستشفيات أسوان
ads

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، مؤكدًا أن ما تحقق من جاهزية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة يعكس حجم الاستعداد الكبير لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة لأبناء المحافظة.

تشغيل 97 منشأة صحية بمحافظة أسوان حتى الآن

 

وأشار السبكي إلى أنه تم تشغيل 97 منشأة صحية بمحافظة أسوان حتى الآن، تشمل 8 مستشفيات هي: مستشفى أسوان التخصصي، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى المسلة التخصصي، مستشفى أبو سمبل الدولي، مركز أورام أسوان، مستشفى كوم أمبو المركزي، مستشفى دراو المركزي، ومستشفى النيل التخصصي، إلى جانب 89 مركزًا ووحدة لطب الأسرة.

وأضاف، أن المستهدف الوصول إلى 123 منشأة صحية 11 مستشفى و121 مركز ووحدة طب أسرة مع استكمال مراحل التشغيل.

وأكد أن هذه المنشآت يتم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير الفنية، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.

وأوضح السبكي أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة بأسوان تقدم خدمات الرعاية الصحية على جميع مستوياتها (الأولية، والثانوية، والثالثية)، وتشمل الفحوصات الطبية الشاملة، خدمات الأشعة والتحاليل، العيادات الخارجية، الطوارئ، إضافة إلى العمليات الجراحية الدقيقة والمتقدمة، بما في ذلك التداخلات الجراحية الكبرى وذات المهارة.

 

حجم الاستثمارات في البنية التحتية للمنشآت الصحية بأسوان تجاوز 9 مليارات جنيه

 

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية للمنشآت الصحية بمحافظة أسوان تجاوز 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، في إطار رؤية الدولة لبناء بنية صحية متكاملة ومستدامة تعتمد على أعلى المواصفات العالمية.

الصحة: مصرع 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين في حادث حفار جبل الزيت بخليج السويس

رئيس جامعة المنصورة يستقبل نائب وزير الصحة والسكان

وأكد رئيس الهيئة أن التشغيل الرسمي للمنظومة في أسوان يُعد خطوة كبرى نحو استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، ويجسد إرادة الدولة في بناء نظام صحي تكافلي شامل يُمكّن المواطن من الحصول على أفضل رعاية صحية دون أعباء مالية، ويضع صحة الإنسان في قلب التنمية، وخاصة في محافظات الصعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأمين الصحي الشامل أحمد السبكى ابو سمبل التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الصحة والسكان محافظة أسوان مركز اورام اسوان مستشفى أسوان التخصصى مستشفي الرمد التخصصي مستشفى كوم إمبو المركزي

مواد متعلقة

الصحة: مصرع 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين في حادث حفار جبل الزيت بخليج السويس

هيئة الدواء: الساركوما سرطان نادر لا يجب تجاهله

الصحة: التعرض لـ ضربة الشمس في الصيف خطر يهدد بالوفاة

الصحة: إصدار 3 ملايين و500 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة خلال عام 2024/ 2025

وزير الصحة: إنشاء شبكة قومية لرعاية مرضى السكتة الدماغية لتسريع الاستجابة الطبية وخفض الوفيات

الصحة: 45 ألف مريض إدمان استفادوا من خدمات سياسة الشباك الواحد للفحص والمشورة

الرعاية الصحية: بدء التشغيل الرسمي للتأمين الصحي الشامل بأسوان بتكلفة 12 مليار جنيه

إحباط محاولة ختان 8 فتيات بمحافظتي أسيوط وسوهاج

الأكثر قراءة

ثعلب البيت الأبيض.. ترامب طالب مصر بتفجير سد النهضة ويحلم بـ«نوبل للسلام»

الأهلي يبدأ حملة غربلة بصفوف الفريق، الاستغناء عن الساعي للمصري، نيدفيد يقترب من سيراميكا، دراسة العروض المقدمة لـ كريستو ورضا سليم لحسم مصيرهما

عقود المدربين أحدث أزمات اتحاد الكرة.. النسخ الصورية "عرض مستمر".. والجبلاية تبحث عن حل جذرى لاستعادة الملايين المهدرة

إصابة 19 عاملًا جراء انقلاب سيارة نقل في ديروط

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

أخبار مصر: ارتفاع وفيات ومصابي حادث حفار جبل الزيت، وفاة مطرب شعبي شهير بشكل مفاجئ، فيديو تعدي شاب على فتاة يهز الإسكندرية

بعد ساعة من الآن، الأرصاد تحذر من ظاهرة مقلقة في طقس اليوم وتعلن موعد انتهائها

خدمات

المزيد

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

أقل من 50 جنيها، سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025

البيان رقم 12، ماذا قالت الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم؟

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية