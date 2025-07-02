تتويج نورا عصام طالبة العلوم الرياضية بجامعة قناة السويس بنوط الامتياز من الرئيس السيسي

وجّه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للطالبة نورا عصام حلمي عبد الباري، الطالبة بالمستوى الثاني بكلية علوم الرياضة، بمناسبة منحها نوط الامتياز من الطبقة الثانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء ذلك تقديرًا لما قدمته من أداء رياضي متميز وجهود بارزة على مدار مسيرتها في رفع الأثقال، مثّلت خلالها مصر وجامعة قناة السويس في المحافل الرياضية الكبرى، وحصدت خلالها العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة.

البطلة نورا عصام، فيتو

تتويج لمسيرة رياضية حافلة

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة أن هذا التكريم الرئاسي هو تتويج مستحق لمسيرة رياضية حافلة لطالبة استطاعت أن تكون نموذجًا يحتذى به في الالتزام والتفوق.

إنجاز وتميز بين الأقران

وأشاد بما تمثله نورا من قدوة بين أقرانها في الجمع بين الطموح والانضباط، ومشيرًا إلى أن الجامعة تفخر بهذا الوسام الذي يُعد شرفًا لها ولجميع طلابها، ومؤكدًا في الوقت نفسه تقديره البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر ورعايته الكريمة للموهوبين والمتميزين في جميع المجالات، وخاصة في قطاع الرياضة.

أبرز إنجازات البطلة نورا عصام

ويُعد آخر إنجازات البطلة نورا عصام مشاركتها المشرفة في بطولة أفريقيا للكبار لرفع الأثقال – وزن 55 كجم – التي أُقيمت بدولة موريشيوس في الفترة من 20 إلى 28 أبريل 2025، حيث حققت خلالها المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الخطف بوزن 82 كجم، والمركز الثالث في المجموع العام بإجمالي 182 كجم، بعد أن رفعت 100 كجم في منافسات الكلين، مضيفة بذلك إنجازًا جديدًا إلى سجلها الحافل بالميداليات في المنافسات القارية.

البطلة نورا عصام، فيتو

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بما حققته الطالبة من إنجازات رياضية متتالية، مشيرًا إلى أن نورا عصام نجحت في أن تكون واحدة من أبرز الطالبات المتفوقات في المجال الرياضي، وأن تكريمها الرئاسي هو انعكاس حقيقي لقيمة ما تقدمه، ودليل على أن جامعة قناة السويس تزخر بنماذج طلابية قادرة على التميز والتأثير داخل الجامعة وخارجها.

كما أعرب الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس، عن فخره بانتماء نورا عصام إلى الكلية، مؤكدًا أن ما تحققه من نتائج يعكس تفوق طلاب الكلية على المستويين الأكاديمي والرياضي، ويؤكد نجاح الكلية في إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل مصر بكل كفاءة واقتدار في المحافل الدولية.

وأشار الدكتور محمود شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى أن الطالبة نورا عصام تمثل أحد النماذج الملهمة التي نجحت في الاستفادة من منظومة الأنشطة الطلابية بالجامعة، والتي تهدف إلى رعاية الموهبة الرياضية وتنمية القدرات وتعزيز ثقافة المشاركة والتنافس الشريف.

وأشاد الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة، بالروح التنافسية والإصرار العالي الذي تتمتع به الطالبة، مؤكدًا أن ما تحققه من نجاحات متتالية يرسّخ مكانة جامعة قناة السويس كبيئة جامعية حاضنة للمتميزين والموهوبين.

ويُعد منح نوط الامتياز للطالبة نورا عصام محطة مضيئة في مسيرتها الرياضية، ورسالة ملهمة لزملائها من طلاب الجامعة بقدرتهم على تحقيق التميز والتكريم في ظل مناخ داعم يحفز على التفوق في كافة مجالات الإبداع، ليبقى اسم جامعة قناة السويس حاضرًا ومضيئًا في المحافل الوطنية والدولية.

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