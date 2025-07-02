انفجار قنبلة يدوية في ساحة منزل سيدة أعمال مقربة من نتنياهو وسط إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تجري تحقيقا فى انفجار قنبلة يدوية في هرتسليا بوسط إسرائيل خارج منزل سيدة أعمال مقربة من عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

القنبلة انفجرت في ساحة منزل في حي هرتسليا بيتوح الساحلي الراقي

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الشرطة: “إن القنبلة انفجرت في ساحة منزل في حي هرتسليا بيتوح الساحلي الراقي، الذي يقطنه العديد من أثرياء إسرائيل، مما تسبب في أضرار طفيفة بالمبنى ولم تبلغ عن إصابات”، ولم يكشف عن هوية المشتبه بهم أو دوافعهم.

المنزل ملك لسيدة أعمال معروفة مقربة من عائلة نتنياهو

ووفقا للتقارير، فإن المنزل ملك لسيدة أعمال معروفة مقربة من عائلة نتنياهو، ولم يذكر اسمها في التقارير.

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