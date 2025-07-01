ترامب: زيارة نتنياهو لواشنطن احتفال قصير بتدمير منشآت إيران النووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء: إن زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة ستكون احتفالا قصيرا بتدمير المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف ترامب قائلا: "جميع الأهداف التي قصفناها في إيران دمرت تدميرا شاملا".

الأوضاع في كل من قطاع غزة وإيران

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ‌‏ترامب أنه سيبحث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيزور واشنطن الأسبوع المقبل، ملفي إيران وغزة.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى زيارة مركز لاحتجاز المهاجرين في منطقة إيفرجلادز بولاية فلوريدا، قال ترامب إنه يعتزم مناقشة الأوضاع في كل من قطاع غزة وإيران خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وأكد أن هذه القضايا ستكون جزءا من جدول أعمال اللقاء الثنائي، مشددا على أن الملفين الإيراني والفلسطيني يحظيان بأولوية في النقاشات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الاجتماع مع نتنياهو يأتي في توقيت دقيق تشهده المنطقة.

تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، سواء في قطاع غزة الذي يشهد مواجهات متكررة بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية، أو في ما يتعلق بإيران التي تواجه ضغوطا أمريكية ودولية متزايدة بشأن برنامجها النووي ونفوذها في المنطقة.

ويعد اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو محطة رئيسية ضمن التنسيق المستمر بين واشنطن وتل أبيب حول قضايا الأمن الإقليمي.

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