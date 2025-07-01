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خارج الحدود

‌‏ترامب: سأبحث مع نتنياهو ملفي إيران وغزة

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ‌‏ترامب أنه سيبحث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيزور واشنطن الأسبوع المقبل، ملفي إيران وغزة.

 

الأوضاع في كل من قطاع غزة وإيران

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى زيارة مركز لاحتجاز المهاجرين في منطقة إيفرجلادز بولاية فلوريدا، قال ترامب إنه يعتزم مناقشة الأوضاع في كل من قطاع غزة وإيران خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وأكد أن هذه القضايا ستكون جزءا من جدول أعمال اللقاء الثنائي، مشددا على أن الملفين الإيراني والفلسطيني يحظيان بأولوية في النقاشات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الاجتماع مع نتنياهو يأتي في توقيت دقيق تشهده المنطقة.

 

تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، سواء في قطاع غزة الذي يشهد مواجهات متكررة بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية، أو في ما يتعلق بإيران التي تواجه ضغوطا أمريكية ودولية متزايدة بشأن برنامجها النووي ونفوذها في المنطقة.

ويعد اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو محطة رئيسية ضمن التنسيق المستمر بين واشنطن وتل أبيب حول قضايا الأمن الإقليمي.

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