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بالأسماء، الصحة تغلق 25 مركزًا لعلاج الإدمان بالقاهرة والجيزة

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمحافظتي القاهرة والجيزة.

 

حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بمحافظتي القاهرة والجيزة، في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان.

وتابع "عبدالغفار"، أنه تم غلق 16 مركزًا بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وهي مركزان لكل من "الطريق"، و"حياة مختلفة"، و"بداية حياة"، و"بداية أفضل"، و"دار التغيير"، و"بيور لايف"، و"فري لايف"، و"الاختيار الصحيح"، بالإضافة إلى غلق مركز "حياة الحرية للطب النفسي وعلاج الإدمان" بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

غلق 7 مراكز في منطقة بدر بمحافظة القاهرة

 

ولفت عبدالغفار إلى غلق 7 مراكز في منطقة بدر بمحافظة القاهرة، وهي مراكز "أمل جديد"، و"بداية"، و"بيور لايف"، و"ايناف"، و"وايت هاوس"، ومركزان لـ"حياة جديدة"، بالإضافة إلى مركز "الأصدقاء" بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة.

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه قد تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة، وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 153 لسنة 2004، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم 71 لسنة 2009.

كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة والصلبة، وعدم تطبيق المنشآت لاشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الإدمان.

وأضاف "زكي"، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المراكز المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلقها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.

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وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، مشددة على أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.

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الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المجلس القومى للصحة النفسية بمحافظة القاهرة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمنطقة الشيخ زايد صحة وسلامة المرضى علاج الإدمان لوزارة الصحة والسكان محافظة القاهرة محافظة الجيزة

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