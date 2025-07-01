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محافظات

بعد ضحايا الصرف الصحي، قرية أبو شنب في الفيوم تشهد حادثا مأسويا اليوم

مركز شرطة أبشواي،
مركز شرطة أبشواي، فيتو

شهدت قرية أبو شنب بالفيوم حادثا مأسويا اليوم الثلاثاء، بعد حادث ضحايا بيارة الصرف الصحي بالأمس، فقد لقي مسن مصرعه وأصيب نجله في حادث تصادم  تروسيكل  وسيارة ملاكي على الطريق  السياحي أبشواي - الفيوم عند مدخل قرية العجميين، بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقلهما إلى مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

 

تصادم على الطريق السياحي

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب على الطريق السياحي أبشواي ـ الفيوم،  بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه في أثناء سير  تروسيكل  اصطدم في سيارة ملاكي،  بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عن الحادث مصرع  " أبو النور.أ.ع " 50 عاما، وإصابة نجله "عبد الرحمن أبو النور" 15 سنة، مقيمين بقرية أبو شنب بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، والمصاب إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

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 وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وتولى التحقيق.

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