تعرض شركة الطيران الأسترالية لهجوم إلكتروني ضخم وبيانات ملايين العملاء في خطر

تعرضت شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" إلى هجوم إلكتروني ضخم، يهدد بالكشف عن بيانات تخص أكثر من 6 ملايين عميل.

وأفادت الشركة، اليوم الأربعاء، بأنه تم احتواء الخلل وتأمين أنظمتها تمامًا، وفق ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن النظام المستهدف، هو منصة خارجية يستخدمها مركز اتصال الشركة، ويحتوي على سجلات 6 ملايين عميل.

تتضمن البيانات أسماء العملاء، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم، وتواريخ ميلادهم، وأرقام رحلاتهم المتكررة.

ولم تتضمن بيانات بطاقاتهم الائتمانية، أو معلوماتهم المالية، أو بيانات جوازات سفرهم.

وبحسب الشركة، لم يتم اختراق حسابات المسافرين الدائمين، ولا كلمات المرور، ولا أرقام التعريف الشخصية، ولا تفاصيل تسجيل الدخول.

وأضافت أنها اكتشفت النشاط غير المعتاد لأول مرة، الإثنين الماضي، واتخذت على الفور خطوات لاحتواء النظام.

وأكدت أنها أبلغت مركز الأمن السيبراني الأسترالي، ومكتب مفوض المعلومات الأسترالي، والشرطة الفيدرالية الأسترالية.

وصرحت الرئيسة التنفيذية لشركة الطيران، فانيسا هدسون، بأن الشركة عيّنت خبراء مستقلين متخصصين في الأمن السيبراني للتحقيق في الأمر.

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