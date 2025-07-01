ارتفاع عدد ضحايا غرق الحفار "إد مارين 12" إلى 4 متوفين و6 مفقودين

قالت مصادر مطلعة بوزارة البترول إن المؤشرات الأولية لحادث غرق الحفار "إد مارين 12" بمنطقة جبل الزيت في البحر الأحمر تشير إلى ارتفاع ضحايا الحادث من بين طاقم الحفار إلى 4 أفراد تم انتشال جثثهم وأن جاري البحث عن 6 مفقودين آخرين.

إنقاذ 21 شخصا من الطاقم

كما أشارت المصادر إلى أن إجمالي من تم إنقاذهم حتى الآن 21 من أفراد الطاقم، بينهم المسؤول عن الحفار، وتبين أن الناجين مصابون بإصابات متفرقة ما بين كسور وسحجات وكدمات.

وتم نقل 20 شخصًا من الناجين على الوحدة البحرية "لورد جي" فيما جرى نقل المسؤول عن الحفار الذي يعمل "ريج موفر" وتم إنقاذه على الوحدة البحرية ادكو رشيد وتجري عمليات البحث والإنقاذ من خلال عدد من الوحدات البحرية التابعة لشركة جابكو وذلك للعثور على باقي المفقودين من الطاقم.

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