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اقتصاد

طرح موديلات 2026، أسعار ومواصفات سيارات سيتروين C4

سيارة سيتروين C4،فيتو
سيارة سيتروين C4،فيتو

سيارات سيتروين، طرحت سيتروين سيارتها سيتروين C4 موديلات 2026 في السوق المصري، خلال شهر مايو الجاري، الموفرة في استهلاك الوقود، وذات الأداء الرياضي العالي. 

 أسعار سيارات سيتروين C4 موديل 2026 

حدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين أسعار سيارات الفيس ليفت، موديل 2026،  بفئة وحيدة في مصر كالتالي: 

يصل سعر الفئة الأولى شاين نحو مليون و550 ألف جنيه. 
 

مواصفات محرك سيارات سيتروين C4
 

حصلت سيارات سيتروين على محرك سعة 1200 سي سي تيربو 3 سلندرات بقوة 155 حصانا وعزم دوران 205 نيوتن متر، وتنقل القوة للعجلات بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات. 

ويمكن للسيارة الانطلاق من صفر الي 100 كم في الساعة في 8.2 ثانية. وتعتبر السيارة كروس أوفر بلمسات SUV كوبيه، وتحمل السيارة تصميم مشابه لسيارات C4X مع مصابيح أمامية ليد من 3 طبقات كما تم إعادة تصميم الشبك ليناسب الشعار الجديد للعلامة. كما تأتي بمدخل هواء مركزية مستطيلة الشكل. 

كما تتوفر حماية للجسم جانبية بشكل أقل من السابق وأكثر سلاسة. كما تم تحسين المصابيح في تصميمها لتتناسب مع الهوية البصرية الجديدة للواجهة الأمامية، مع وحدات الإضاءة المكون من أربعة أشرطة أفقية تمامًا. 

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