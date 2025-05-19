تراجع أسعار سيارات هافال بالسوق المصرية خلال شهر مايو

سيارات هافال، تراجعت أسعار سيارات هافال بالسوق المصرية خلال شهر مايو بقيمة مالية تصل إلى 90 ألف جنيه، على جميع سيارات هافال داخل مصر والمقرر تطبيقه من أمس الأحد 18 مايو الجاري.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات هافال كافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة بعد تخفيضات سيارات هافال في السوق المصرية، ويصل التخفيض إلى 90 ألف جنيه.

ويتميز العرض بإمكانية شراء سيارات هافال بدون أي رسوم إدارية وبمعدل ربح تنافسي 8% عند التمويل، مع إمكانية دفع 50% كمقدم.

وتشمل السيارات المشاركة في العرض:

هافال H6

تأتي مزودة بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 152 حصانًا وعزم دوران يبلغ 233 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك مزدوج التعشيق بـ7 سرعات ونظام تبريد زيت. تتوفر السيارة بأربع فئات: Standard وDeluxe وDeluxe SR وHigh Deluxe، بأسعار تبدأ من 1,350,000 جنيه وتصل إلى 1,620,000 جنيه.

هافال Jolion Pro

تعمل بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصانًا وعزم دوران 220 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك مزدوج التعشيق بـ7 سرعات ونظام تبريد زيت. تتوفر بفئة واحدة بسعر 1,390,000 جنيه.

هافال Jolion FL

تجمع بين التصميم الجريء والتكنولوجيا الحديثة، وتعمل بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصانًا وعزم دوران 220 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج التعشيق بـ7 سرعات ونظام تبريد زيت. تُطرح بأسعار تبدأ من 1,150,000 جنيه وتصل إلى 1,370,000 جنيه.

هافال H6 HEV



تعمل بمحرك هايبرد سعة 1.5 لتر، بقوة تصل إلى 240 حصانًا وعزم دوران 530 نيوتن/متر، من خلال الموتور الكهربائي بالإضافة إلى محرك الاحتراق الداخلي، ما يمنح السيارة أداءً رياضيًا مميزًا وموفرًا وفعّالًا اقتصاديًا، إلى جانب معايير الراحة والأمان التي تتميز بها كسيارة عائلية كبيرة. تأتي بأبعاد 4683 مم طولًا، 1886 مم عرضًا، 1730 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات تبلغ 2738 مم، وسعة تخزين تصل إلى 407 لتر. وتتوفر بفئة واحدة بسعر 1,795,000 جنيه.

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