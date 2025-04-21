بعد تراجعها 30 ألف جنيه، أسعار سيارات هافال جوليون 2025

سيارات هافال جوليون، تراجعت أسعار سيارات هافال جوليون موديل 2025 بالسوق المصرية، خلال شهر أبريل الجاري، وبلغت قيمة التراجع نحو 30 ألف جنيه، بالتزامن مع إنطلاق التجميع المحلى داخل السوق المصرى.

أسعار سيارات هافال جوليون موديل 2025

ووفقا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية هافال، أسعار ومواصفات سيارات هافال جوليون موديل 2025، بعد خفض الأسعار بشهر أبريل الجالى ونرصدها فى التقرير التالى:-

بلغ سعر سيارات هافال جوليون برو مليون و390 ألف جنيه، بدلا من مليون و420 ألف جنيه.

مواصفات سيارات هافال جوليون موديل 2025

زودت سيارات هافال جوليون موديل 2025 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة 148 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز “DCT”.

مواصفات وسائل الأمن والسلامة سيارات هافال جوليون موديل 2025

-6 وسائد هوائية

- فرامل مانعة للانغلاق

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD

- نظام الاتزان الإلكتروني ESP

- نظام مساعدة الفرامل BA

- برنامج التوازن عند المرتفعات HHC

- برنامج التوازن عند المنحدرات

- نظام التحكم في الجر TCS

- نظام التحكم في ثبات المركبة RMI

- نظام لإيقاف السيارة بعد التصادم SCM

- نظام التحكم الإجباري للفرامل BOS

- نظام تنبية حالات الطوارئ EBAS

- فراكل انتظار إلكترونية EPB

- تشغيل أوتومايتكي لفرامل الانتظار الإلكترونية

- نظام مرتقبة ضغط الإطارات

-مانع تشغيل المحرك

- إنذار ضد السرقة

- ﻧﻘﺎط ﺗﺜﺒﻴﺖ ISOFIX

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