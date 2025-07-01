أنظمة قفل السيارات الحديث… حرصت مصانع السيارات علي تفادي الأخطاء في تصميم السيارات الحديثة وكانت أبرز الأنظمة المطورة، نظام قفل الأبواب التلقائي (Auto Door Lock) هو ميزة إلكترونية تقوم بإغلاق جميع أبواب السيارة تلقائيًا بمجرد أن تبدأ السيارة بالتحرك وتصل إلى سرعة معينة، عادةً بين 10 إلى 20 كم/س. ويتم تشغيل النظام تلقائيًا دون تدخل السائق، ويستمر في أداء وظيفته طوال فترة القيادة.

ويعتبر ذلك النظام أحد أشكال السلامة النشطة التي تهدف إلى منع الحوادث أو تقليل آثارها قبل وقوعها، وقد بات متوفرًا في عدد متزايد من السيارات، من الفئات الاقتصادية وحتى السيارات الفاخرة.



أهمية الأنظمة الحديثة في غلق السيارات الإلكترونية في تعزيز الأمان

أثبتت الدراسات أن قفل الأبواب أثناء السير يمكن أن يقلل من احتمالية فتح الأبواب عن طريق الخطأ، سواء من قِبل الأطفال في المقاعد الخلفية أو من ركاب السيارة بشكل غير متعمد، وهو ما قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، خاصة في المناطق الحضرية أو على الطرق السريعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام يوفر حماية إضافية ضد محاولات السرقة أو اقتحام السيارة أثناء التوقف المؤقت في الإشارات المرورية أو عند الازدحام، حيث لا يستطيع الأشخاص من الخارج فتح الأبواب إلا في حال تم إلغاء القفل يدويًا أو عند إيقاف تشغيل السيارة.

خطوات التعامل مع أنظمة القفل

يعتمد النظام على وحدة تحكم إلكترونية (ECU) متصلة بحساسات السرعة في السيارة. عندما تكتشف الوحدة أن السيارة تجاوزت السرعة المحددة، يتم إرسال إشارة لقفل الأبواب جميعها تلقائيًّا. وفي معظم السيارات الحديثة، يمكن تعديل إعدادات هذا النظام من خلال شاشة النظام المعلوماتي داخل السيارة، حيث يمكن للسائق تفعيل أو تعطيل الميزة حسب الرغبة.

بعض الشركات تسمح أيضًا بإعادة برمجة النظام بحيث يغلق الأبواب فور تشغيل ناقل الحركة، أو بعد فترة محددة من بدء التشغيل حتى دون تجاوز سرعة معينة.

تفعيل النظام في السيارات الحديثة

أصبح نظام قفل الأبواب التلقائي متاحًا في العديد من الطرازات الحديثة من شركات مثل تويوتا، هيونداي، كيا، هوندا، نيسان، فورد، بي إم دبليو، ومرسيدس-بنز، وقد بدأت بعض السيارات في تقديمه منذ سنوات ضمن فئة الرفاهية، إلا أنه اليوم يُعتبر من التجهيزات الأساسية التي يطلبها العملاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.