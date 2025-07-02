شاب ينهي حياته في المحلة

شهدت منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على إنهاء حياته في ظروف غامضة، ما تسبب في حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم أول المحلة الكبرى قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل منزله، وجرى على الفور انتقال قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبحسب شهود عيان، فإن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، فيما لم تُعرف بعد الأسباب الدقيقة التي دفعته لاتخاذ هذا القرار المأساوي.

وتباشر جهات التحقيق بمديرية أمن الغربية سماع أقوال أسرته وشهود الواقعة، مع تكليف الطب الشرعي بتشريح الجثمان لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وظروفها.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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