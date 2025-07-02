الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شاب ينهي حياته في المحلة

شاب ينهي حياته في
شاب ينهي حياته في المحلة

شهدت منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على إنهاء حياته في ظروف غامضة، ما تسبب في حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

6 ساعات في الشارع، محافظ الغربية يتابع كسح وشفط مياه الأمطار في طنطا والسنطة وزفتى (صور)

أخبار الحوادث اليوم، الأمن يكشف حقيقة فيديو تصوير السيدات داخل جيم ، سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس، قصة فيديو إطلاق نار وترويع مواطنين فى الغربية

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم أول  المحلة الكبرى قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل منزله، وجرى على الفور انتقال قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبحسب شهود عيان، فإن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، فيما لم تُعرف بعد الأسباب الدقيقة التي دفعته لاتخاذ هذا القرار المأساوي.

وتباشر جهات التحقيق بمديرية أمن الغربية سماع أقوال أسرته وشهود الواقعة، مع تكليف الطب الشرعي بتشريح الجثمان لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وظروفها.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

6 ساعات في الشارع، محافظ الغربية يتابع كسح وشفط مياه الأمطار في طنطا والسنطة وزفتى (صور)

أخبار الحوادث اليوم، الأمن يكشف حقيقة فيديو تصوير السيدات داخل جيم ، سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس، قصة فيديو إطلاق نار وترويع مواطنين فى الغربية

مستشفى طنطا العام تعلن تقديم خدمات متكاملة ومتطورة بقسم النساء والتوليد

حريق هائل يلتهم محل أدوات صحية أسفل برج سكني في طنطا (صور)

الأكثر قراءة

ثعلب البيت الأبيض.. ترامب طالب مصر بتفجير سد النهضة ويحلم بـ«نوبل للسلام»

الأهلي يبدأ حملة غربلة بصفوف الفريق، الاستغناء عن الساعي للمصري، نيدفيد يقترب من سيراميكا، دراسة العروض المقدمة لـ كريستو ورضا سليم لحسم مصيرهما

باسم يوسف.. الساخر الذى أربك الصهاينة.. أظهر فى مناظرته الناطق باسم جيش الالحتلال شجاعة وجرأة غير عادية

عقود المدربين أحدث أزمات اتحاد الكرة.. النسخ الصورية "عرض مستمر".. والجبلاية تبحث عن حل جذرى لاستعادة الملايين المهدرة

بعد ساعة من الآن، الأرصاد تحذر من ظاهرة مقلقة في طقس اليوم وتعلن موعد انتهائها

رسميا، جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية كاملا

فيديو يهز الضمير، شاب يركل فتاة بقدمه ويسقطها أرضا بكورنيش الإسكندرية والنيابة العامة تتحرك

وفاة المطرب أحمد عامر ورضا البحراوي ينعاه بكلمات مؤثرة

خدمات

المزيد

البيان رقم 12، ماذا قالت الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم؟

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية