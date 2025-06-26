طريقة عمل مقلوبة الباذنجان في خطوات بسيطة

طريقة عمل مقلوبة الباذنجان، المقلوبة من الأكلات الشامية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة فى الوطن العربى وهي تقدم بالباذنجان واللحم والأرز.

وطريقة عمل مقلوبة الباذنجان، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل وهى مناسبة العزومات ويعشقها الكبار والصغار.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل مقلوبة الباذنجان.

مكونات عمل مقلوبة الباذنجان:-

2 كوب أرز بسمتي (منقوع في ماء دافئ 30 دقيقة)

2 حبة باذنجان كبيرة (مقطعة شرائح ومقلية أو مشوية)

500 جرام لحم قطع أو مفروم (يمكن استبداله بدجاج حسب الرغبة)

1 حبة بطاطس متوسطة (مقطعة شرائح ومقلية اختياري)

1 حبة طماطم كبيرة (مقطعة شرائح)

1 بصلة كبيرة (مفرومة أو مقطعة جوانح)

3 فصوص ثوم مفروم

بهارات:

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق زيت نباتي

3 أكواب ماء أو مرق ساخن

طريقة عمل مقلوبة الباذنجان:-

يقشر الباذنجان (اختياري)، يقطع إلى شرائح، يرش بالقليل من الملح ويترك 15 دقيقة لتصفية الماء المر.

يقلى في الزيت حتى يتحمر أو يشوى في الفرن ليكون صحي أكثر.

في قدر، يوضع قليل من الزيت، ثم يضاف البصل والثوم ويقلب حتى يذبل.

يضاف اللحم ويشوح حتى يتغير لونه.

يضاف الملح والبهارات، ثم يترك على نار هادئة مع قليل من الماء حتى ينضج نصف نضج (15–20 دقيقة تقريبا).

في قدر كبير غير لاصق، ترص شرائح الطماطم في القاع.

ثم ترص شرائح الباذنجان، ويمكن وضع طبقة من البطاطس.

ثم توضع طبقة من اللحم، وأخيرا يضاف الأرز المصفى.

يسكب المرق أو الماء الساخن بهدوء فوق الأرز حتى يغمره (حوالي 3 أكواب).

يغطى القدر، وتطهى المقلوبة على نار عالية حتى يبدأ الغليان، ثم تخفف النار وتترك على نار هادئة لمدة 30–40 دقيقة حتى ينضج الأرز تماما.

تترك المقلوبة لترتاح 10 دقائق بعد إطفاء النار.

يقلب القدر بحذر في طبق تقديم واسع.

تزين بالمكسرات المحمصة (مثل اللوز أو الصنوبر) حسب الرغبة.

يمكن استخدام الدجاج بدل اللحم بنفس الطريقة.

يمكن إضافة الخضار الأخرى مثل الزهرة (القرنبيط) أو الجزر حسب الذوق.

لتقليل الدهون، ينصح بشوي الباذنجان بدل قليه.

طريقة عمل مقلوبة الباذنجان

فوائد الباذنجان للصحة

والباذنجان من الخضروات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الباذنجان:-

يحتوي الباذنجان على مضادات الأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

البوتاسيوم الموجود فيه يساهم في تنظيم ضغط الدم، ويساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحسن حركة الأمعاء وتقلل من الإمساك.

يحفز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

منخفض السعرات الحرارية وخالٍ من الدهون، مما يجعله مناسب للحمية الغذائية.

الألياف تساهم في الإحساس بالشبع لفترة أطول.

تساعد الألياف في تقليل امتصاص السكر في الدم، مما ينظم مستوياته ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وبعض الدراسات أظهرت أن مضادات الأكسدة فيه قد تحسن من استجابة الخلايا للأنسولين.

يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل "الأنثوسيانين" و"الناسونين"، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وبعض الدراسات تشير إلى دوره في تثبيط نمو خلايا سرطان الكبد.

مضادات الأكسدة الموجودة في قشرة الباذنجان تحمي خلايا الدماغ من التلف.

تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الإدراك.

احتواؤه على كميات جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز يساعد في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

مضادات الأكسدة تحمي خلايا البشرة من التلف وتحارب علامات الشيخوخة المبكرة.

يمكن استخدام عصير الباذنجان في أقنعة الوجه لتوحيد لون البشرة وتنقيتها.

المعادن والفيتامينات الموجودة فيه مثل الحديد وفيتامين B تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه.

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