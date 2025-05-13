اكتشف نقص أجهزة الإطفاء وتعطل الكمبيوتر، مدير الشباب والرياضة بدمياط يتفقد "الساحة الشعبية"

أجرى الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، زيارة ميدانية لمركز شباب مدينة دمياط "الساحة الشعبية"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، لمتابعة سير العمل بالمراكز والمنشآت الشبابية.

رصد مخالفات في الأمن والسلامة وغياب الطفايات

أسفرت الزيارة عن رصد عدد من الملاحظات والمخالفات، أبرزها غياب اللوحات الإرشادية الخاصة بالطوارئ، وعدم كفاية وتوزيع أجهزة إطفاء الحريق، بالإضافة إلى وجود أسلاك كهربائية غير معزولة، وتعطل حجرة الحاسب الآلي، وافتقار مكتبة المركز لطفايات الحريق.

مدير الشباب والرياضة بدمياط يتفقد "الساحة الشعبية"، فيتو

تشققات بمبنى كرة القدم ومخالفات بالملعب الرباعي

كما كشفت الجولة عن وجود تشققات وتصدعات بمبنى منطقة دمياط لكرة القدم، وهو ما استدعى المطالبة بتدخل لجنة الإنشاءات بالمديرية.

كما تبين عدم تثبيت قوائم المرمى بالملعب الرباعي المغطى بالعشب الصناعي، إلى جانب ضرورة مراعاة المسافات الآمنة بين أجهزة الجيم.

إطلاق "معمل الابتكار" كمنصة إبداع شبابية

وخلال الزيارة، تفقد فوزي "معمل الابتكار" بعد الانتهاء من تجهيزه، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الابتكار وتنمية مهارات الشباب.

ومن المقرر افتتاحه رسميًا خلال الشهر الجاري ليكون منصة للتطوير ضمن منظومة العمل الشبابي بالمحافظة.

توجيهات عاجلة لمعالجة الملاحظات وتطوير الخدمات

وفي ختام الزيارة، شدد مدير المديرية على ضرورة تلافي كافة الملاحظات بشكل عاجل، لضمان سلامة الرواد واستمرار تقديم خدمات رياضية وشبابية متميزة لأهالي دمياط.

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