مصدر أمني يكشف مزاعم الإخوان بشأن ترحيلات النزلاء ويؤكد التزام حقوق الإنسان

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله عبر أحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مزاعم وجود رسائل منسوبة إلى عدد من النزلاء تتضمن اعتراضهم على ما وصفوه بـ«الترحيل القسري» لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بدعوى تعرضهم لانتهاكات.

مزاعم الإخوان حول ترحيلات النزلاء

وأكد المصدر أن إجراءات الترحيل تتم وفقًا للوائح المنظمة لقطاع الحماية المجتمعية، وتشمل عرض النزلاء على جهات التحقيق المختصة ثم إعادتهم إلى مراكزهم الأصلية.

وأضاف أن المركز المشار إليه مزود بكافة الإمكانيات المعيشية والصحية، ويخضع لإشراف قضائى كامل، شأنه شأن باقى مراكز الإصلاح والتأهيل التى شهدت تطورًا كبيرًا فى إطار السياسة العقابية الحديثة، التى تراعى أعلى معايير حقوق الإنسان.

وشدد المصدر على أن تلك الشائعات تأتي استمرارًا لنهج الجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب وتزييف الوعى العام، بهدف الحصول على استثناءات خاصة للعناصر الإرهابية التابعة لها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

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