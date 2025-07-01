مسلسل آسر الحلقة 64، ناي تكتشف حقيقة علاقة آسر وحياة

تبدأ أحداث مسلسل آسر الحلقة 64 بمحاولة حياة الخروج من حياة آسر، حيث تتحدث معه بأنها تريد بدء حياة جديدة وتريد الابتعاد عنه إذ تشعر أن وجودها معه سيجلب له اللعنة.

فتؤمن حياة أنها تقتل كل الرجال الذين يدخلون حياتها وتقع في حبهم، ولهذا تقرر الابتعاد عنه لحمايته. يحاول آسر إقناعها بعدم الرحيل، وينجح بالفعل في استمالتها والتقرب منها، لكن المفاجأة تحدث حين تدخل ناي فجأة إلى المكان، فتصاب ناي بالصدمة حين ترى شقيقتها حياة مع آسر، الرجل الذي تحبه، فتخرج مسرعة إلى عزت وتستنجد به، فيحملها ويتركان المكان.

يشعر آسر بالحزن العميق مما شهدته ناي ومن قلبها الذي كسر، بينما تنهال حياة عليه باللوم والتوبيخ. يحاول آسر التواصل مع ناي، لكنها ترفض الرد عليه أو التحدث معه، وتتوجه حياة إلى منزل عزت، وتدخل على ناي لتواجهها بالحقيقة، وتصارحها بأنها تحب آسر.

تتهمها ناي بأنها تنسى مشاعرها دائمًا وتتجاوزها، لكن حياة ترفض هذا الاتهام، وتخبرها بأنها ضحا كثيرًا من أجلها، دون أن تفصح عن السر القديم وما فعلته من أجلها في الماضي، وتنتهي الحلقة بمشهد حزين، إذ تدخل ناي في نوبة حزن شديدة بسبب ما شهدته.

وعلى هامش الأحداث، يزور غازي، راغب في السجن، ويخبره بما رآه بين عزت وحياة وآسر، ويدرك راغب في تلك اللحظة أن آسر هو السبب في كل ما آلت إليه أوضاعه، فيبدأ بالتخطيط للانتقام بمساعدة غازي، ويطلب منه ترتيب لقاء مع حياة، أما آسر، فيذهب إلى والدته، ويخبرها بما حدث، ويشكو لها همه وما يشعر به من ألم وحزن.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.