الثلاثاء 01 يوليو 2025
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خارج الحدود

سلطات الاحتلال تعلن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

سلطات الاحتلال تعلن
سلطات الاحتلال تعلن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال قررت إغلاق المجال الجوي مؤقتا إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منظومة حيتس اعترضت صاروخ أطلق من اليمن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء اليوم، أنه تم رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه تل أبيب.


 

إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية مستمر

وفي وقت سابق، قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن: إن إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية مستمر، مؤكدًا أن ميناء إيلات لا يزال متعطلًا نتيجة العمليات العسكرية التي تنفذها الجماعة دعمًا لأهالي غزة.


منع مرور السفن الإسرائيلية من العبور في البحر الأحمر

وأضاف في كلمة متلفزة: "لا يمكن أن نسمح بمرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومعركتنا البحرية ستتواصل حتى يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني".

وأكد عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله في اليمن “الحوثيين”، أن العمليات العسكرية البحرية ضد الأهداف المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ستستمر بلا تراجع، مشددًا على أن ميناء إيلات الإسرائيلي ما زال خارج الخدمة نتيجة الضغط البحري المتواصل.

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اليمن سلطات الإحتلال الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الحوثيين

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