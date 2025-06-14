إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن،‏ وشكوك حول استهداف عبد الملك الحوثي

أفادت ‏القناة 13 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن‏، وسط شكوك حول استهداف عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين اليمنية.

وقال مسئول في الاحتلال: إن إسرائيل حاولت يوم السبت، اغتيال القائد العسكري الأعلى للحوثيين –عبد الملك الحوثي- في غارة جوية في اليمن.



فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل تستهدف رئيس الأركان في جماعة الحوثيين محمد عبد الكريم الجمري.

شكوك حول اغتيال عبدالملك الحوثي

فى ذات السياق، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن العملية في اليمن استهدفت شخصية رفيعة في جماعة الحوثي، ويتم الفحص للتأكيد من نتائجها.

وفي سياق آخر، قال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني علي رضا صباحي فرد، في بيان اليوم السبت: إنه تم إسقاط 10 طائرات إسرائيلية خلال الساعة الماضية في مناطق متفرقة من البلاد.

الدفاع الجوي الإيراني: إسقاط 10 طائرات إسرائيلية في مناطق متفرقة من إيران





ومن جانبها، أفادت وكالة "تسنيم" بأن "العميد أمير علي رضا صباحي‌ فرد، قائد مقر الدفاع الجوي، صرح بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت خلال الساعة الأخيرة من إسقاط 10 طائرات معادية تابعة للكيان الصهيوني في مناطق متفرقة من البلاد".



وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية إيرانية أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري نجحت في إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية، كانت تحاول الاقتراب من منشأة نطنز النووية، وذلك باستخدام منظومة الدفاع الجوي سوم خرداد".

وأوضحت أنه "جرى التصدي للطائرة المسيرة في إحدى الحلقات الدفاعية المحيطة بموقع نطنز، وتم تدميرها بنجاح دون أن تتمكن من تنفيذ أي عملية.

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