سيناريوهات جلسة النواب غدا لحسم تعديل قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، الموافقة علي مشروع قانون الايجار القديم من حيث المبدأ، كما شهدت اعتراضات من الأعضاء بشأن مدة الـ ٧ سنوات كفترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية.

كما شهدت الجلسة انتقادات من النواب ورئيس المجلس الحكومة بسبب عدم تقدمها ببيانات واضحة عن المستأجربن والأراضي المتاحة لإنشاء مساكن بديلة بالمحافظات.

حيث وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: الحكومة أتت إلى البرلمان، وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.

هجوم حاد على الحكومة بسبب تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، انتقادات حادة من الأغلبية والمعارضة إلى الحكومة بسبب عدم توافر البيانات المفصلة والمدققة بشأن الإيجار القديم.

وقف مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم لحين توفير البيانات المطلوبة

وقال رئيس النواب: الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، داعيا جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.

الحكومة تحيل قوانين للبرلمان بدون حوار مجتمعي لازم

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن هذه ليست المرة الأولى، قائلا: سبق أن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة، دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.

وأنهى رئيس مجلس النواب كلمته، قائلا: لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.

استمرار مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا الأربعاء

فيما قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استمرار مناقشات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في الجلسة العامة غدا الأربعاء.

سيناريوهات محتملة لجلسة الغد



وترصد فيتو أبرز السيناريوهات المحتملة لجلسة الغد كالآتى:

-الموافقة علي مشروع القانون دون المادة الثامنة التى تنص علي تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.



-الموافقة علي مشروع القانون بعد تعديل المادة الثامنة لتصبح مدة تحرير العلاقة الإيجارية "السبع سنوات" للمستأجر الوريث فقط، بينما المستأجر الأصلي فلن ينطبق عليه نص المادة، ويظل مقيما دون تحديد موعد له.

-الموافقة علي مشروع القانون بعد تعديل المادة الثامنة لتصبح مدة نهاية العلاقة الإيجارية مرتبطة بالمستفيد الحالي فقط.



-تأجيل مناقشة مشروع القانون بشكل عام لحين استعداد الحكومة ببيانات واضحة، تضمن توفير البديل المناسب للحالات المستحقة من المستأجرين.

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