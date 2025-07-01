الثلاثاء 01 يوليو 2025
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سياسة

توفير شقق للمستأجرين في كمبوندات يثير خلافا بجلسة الإيجار القديم بالنواب

جلسة مناقشة تعديل
جلسة مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

أثار النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، تحفظ المعارضة خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

توفير بدائل للمستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم

وقال النائب: "الدولة لن تطرد أحد وسوف توفر للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بقانون الإيجار القديم، شقق في كمبوندات للمستأجرين بنظام الإيجار زي ما عملت في العشوائيات".

اعتراض نواب المعارضة على توفير شقق بديلة في كمبوندات

وهنا اعترض بعض النواب، وبينهم النائب ضياء الدين داوود، على ما ذكره عضو المجلس، في هذا الشأن، ليتدخل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: "اجلس يا سيادة النائب، كل واحد حر في رأيه".

وقف مناقشات الإيجار القديم لنظر تعديل قانون المهن الطبية

على جانب آخر، أوقف مجلس النواب، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤقتا، لمناقشة مشروع تعديل قانون المهن الطبية.

إشادة بجهود وزير الصحة

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، شكره وتقديره للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، واصفًا إياه بأنه "أكثر الوزراء تعاونًا مع المجلس".

 وأوضح جبالي أنه نظرًا لارتباط الوزير باجتماع هام، فقد تقرر البدء في مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

 

وأكد جبالي أن مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ستستأنف عقب النظر في مشروع القانون الخاص بالمهن الطبية.

 

يشار إلى أن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لاسيما للفئات الأكثر احتياجا.

 

وقال: "نشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، مؤكدا أن الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط. ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية".

 

وطالب عضو مجلس النواب، بتمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.

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