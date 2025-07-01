رئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنا

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة لأعضاء المجلس، بشأن التروي في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع تعديل القانون من حيث المبدأ، وإتاحة الفرصة من جديد لرؤساء الهيئات البرلمانية للتعقيب على ما أوضحته الحكومة بشأن توفير مساكن بديلة للمستأجرين، عند تعديل الإيجار القديم.

موقف الحكومة من توفير مساكن بديلة

وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على موقف الحكومة، وعدم قدرتها على توفير مساكن بديلة، حيث لا توجد أراضي في المحافظات.

رئيس النواب: نتروى في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

وقال رئيس مجلس النواب: لسنا في عجلة من أمرنا، والمهلة ممتدة لنهاية دور الانعقاد، لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.

تعديل قانون الإيجار القديم ينتظره الملايين

وأشار رئيس النواب إلى أن تعديل قانون القديم ينتظره ملايين المصريين، والشارع المصري في انتظار ما يسفر عنه مجلس النواب.

بيان الحكومة بشأن توفير أراضٍ لإقامة مساكن بديلة

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه تم تسليم بيان إلى مجلس النواب، بشأن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، والتي من المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

بيان بشأن الأماكن المتاحة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين

وطالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن الأماكن المتاحة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين.

الأراضي المتاحة لإقامة مساكن بديلة للمستأجرين

من جانبها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك أراضي في المحافظات، وبينها الأراضي المستردة، وكذلك هناك أراضي ولاية الإصلاح الزراعي وجزء منها داخل الحيز العمراني من الممكن البناء عليها.

أراضي ولاية الأوقاف

وأكدت الوزيرة أيضا أن هناك أراضي ولاية وزارة الأوقاف، وأراضي أخرى ولاية المحافظات.

اعتراض برلماني على عرض الحكومة بشأن الأراضي المتاحة

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اعتراضات كبيرة من الأعضاء على ما ذكرته وزيرة التنمية المحلية، مؤكدين أنها إجابات غير واضحة، ولا توجد بيانات دقيقة في هذا الشأن.

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