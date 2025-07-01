نواب يعترضون على بيانات الحكومة بشأن الإيجار القديم، ورئيس البرلمان يرد: "ده اللي عندهم"

استعرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد من الأرقام بشأن الإيجار القديم.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك بعدما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة قدمت بيانات للأمانة العامة في التاسعة صباحًا اليوم بشن المستأجرين.

توفير الحكومة بيانات بشأن الإيجار القديم

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد حضور من النواب المستقلين وجرى نقاش حل مضمون البيانات المتاحة.

وقال: "لضيق الوقت لم يتم الاستعراض التفصيلي للبيانات لكن تم استعراض نتائجها على أساس انه سيتم عرضها في الجلسة العامة ".

بيانات الحكومة تخلو من بيانات المستأجرين الأصليين

فيما عقب رئيس مجلس النواب، قائلا "تلاحظ لي أن البيانات مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو، 3 مرات، تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضا خلوها من عدد الجيل الأول، متسائلا: هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟".

عدد المستأجرين الأصليين بقانون الإيجار القديم

وأكد رئيس الجهاز: العمل على توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية يمثل حجر الأساس في رسم السياسات الخاصة بالدولة المصرية.

وأضاف: كل المستأجرين أكثر من 60 عاما خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين، عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 ألف و276 مستأجر أصلي.

وأوضح "العدد الاكبر في القاهرة 176 ألف و900، وفي الدقهلية 111 ألف 800 “، اما الاسكندرية اكثر من 65 ألف، والجيزة في المركز الرابع”.

وقال رئيس الجهاز “المستأجر الاصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الأصلي، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الاجهزة الإحصائية عالميا”.

بينما شهدت الجلسة، اعتراضا على ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب: "مفيش بيان تحت ايدينا، نقدر نحلل منه ونعرف نحلل ونناقش لما أعرف ان في 111 ألف في الدقهلية مطلوب إخلائهم في سبع سنوات".

وأضاف "التمكين ليس الاستماع لأرقام وأبني موقفي بناء على هذا"، وتابع "الحكومة محتاجة تقول في أراضي للناس دي؟ في فلوس في الموازنة في 4 سنين جايين تمول مشروعات".

وأشار إلى حديث وزير الإسكان عن بناء 5 ملايين وحدة سكنية، قائلا: "من أم 30 مليون عند نجيب ساويرس ولا في مافيدا".

واختتم عضو مجلس النواب: "يا سيادة الرئيس قبل مناقشة المواد محتاجين الحصول على البيانات والسماح لنا بدراستها وتحليلها".

وقال رئيس مجلس النواب:"الحكومة أوضحت أنه ليس لديها غير ذلك"، متابعا:"معندهمش، ده المتاح اللي عندهم".

من جانبهم طالب ممثلو الهيئات البرلمانية، الحكومة بعدد من التوضيحات بشأن وحدات الإيجار القديم.

وقال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي: "انا رئيس هيئة برلمانية لم أطلع على البيانات"، وانتقد عدم تقدم الحكومة بالبيانات خلال مناقشة القانون في اللجنة وقبلها بوقت كاف.

كما انتقد النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، قائلا:"المحافظ أكد ماعندوش سم يبني عليه"، وشدد على عدم إمكانية اتخاذ قرار بالموافقة في ظل غياب البيانات وخطط الحكومة التي تتعهد بحلها.

وقال النائب أيمن أبو العلا: "لا نستطيع القبول بالقانون شكلا وموضوعا قبل أن تتعهد الحكومة مصائر الناس جدودنا وابهاتنا واخوتتنا أرجو أن يتريث المجلس حاسس بسرعة واستعجال لاتخاذ قرار غير منبي على حقائق دقيقة لا نستطيع أن نوافق على هذا القانون ابدا"

من جانبه قال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: لابد من التأكيد على أن الناس دي تروح في أماكن مناسبة لها ومناسبة لسنها".

وتابع: "شايف أن البيانات فعلا قاصرة وجعلتنا غير قادرين على الحكم على الموضوع بشكل دقيق اقترح مناقشة المواد الأخرى غير المادة 2 والمادة 8 لغاية ما نشوف هنعمل ايه في المادتين دول لغاية ما تؤكد لنا الحكومة قدرتها على تنفيذ هذه المادة".

من جانبه قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن "أن النسبة الخاصة بالمستأجر الاصلي فوق الستين هو افتراض خاطئ تماما"، وأضاف "المشكلة كلها في التحرير سبع سنوات، نحتاج شوية وقت لسة عندنا دور الانعقاد محتاجين جلسات مناقشة علشان نقدر ناخد من الحكومة بيانات وننقلها للناس والناس تبقى مستريحة".

فيما قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري "لا أرى مانع في استثناء المستأجر الاصلي من الاخلاء الذي وقع على العقد"، وصفق النواب لكلمة الفيومي.

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