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محافظات

إخماد حريق في كشك بمدينة طامية بالفيوم قبل امتداده إلى الكتلة السكنية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق نشب في كشك بمدينة طامية، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الكتلة السكنية،  ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

حريق في كشك بمدينة طامية

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت،  قد تلقى إخطارا من إدارة  الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في كشك بشارع المرور بمركز طامية.

 على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنت  من محاصرة النيران وإخماده دون وقوع إصابات، وقبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الكتلة السكنية المجاورة، وبالانتقال والفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي ولا شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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