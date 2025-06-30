مأساة في الفيوم، مصرع 3 مزارعين اختناقا داخل بلاعة صرف صحي بقرية أبو شنب

شهدت قرية أبو شنب التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًّا راح ضحيته 3 مزارعين، لقوا مصرعهم اختناقًا أثناء محاولتهم تسليك بلاعة صرف صحي كانت تعيق وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية بالقرية.

تفاصيل الحادث المؤلم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة إبشواي، يفيد بوفاة 3 أشخاص داخل بلاعة صرف صحي تقع على أطراف الأراضي الزراعية بقرية أبو شنب.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة والإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال الجثامين الثلاثة، وتبين من المعاينة أنهم كانوا يحاولون إزالة الانسداد داخل غرفة تفتيش صرف صحي تحت الأرض، ما تسبب في تعرضهم لاختناق شديد نتيجة استنشاق غازات سامة، أسفر عن وفاتهم في الحال.

أسفر الحادث عن وفاة كل من: محمود إبراهيم مقلاع – 30 سنة، محمد رزق حامد – 31 سنة، يوسف محمد سالم – 33 سنة وجميعهم من أبناء قرية أبو شنب.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى الفيوم العام، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بدفن الجثامين لعدم وجود شبهة جنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.