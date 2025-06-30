الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مأساة في الفيوم، مصرع 3 مزارعين اختناقا داخل بلاعة صرف صحي بقرية أبو شنب

مصرع 3 مزارعين اختناقًا
مصرع 3 مزارعين اختناقًا داخل بلاعة صرف، فيتو

شهدت قرية أبو شنب التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًّا راح ضحيته 3 مزارعين، لقوا مصرعهم اختناقًا أثناء محاولتهم تسليك بلاعة صرف صحي كانت تعيق وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية بالقرية.

تفاصيل الحادث المؤلم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة إبشواي، يفيد بوفاة 3 أشخاص داخل بلاعة صرف صحي تقع على أطراف الأراضي الزراعية بقرية أبو شنب.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة والإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال الجثامين الثلاثة، وتبين من المعاينة أنهم كانوا يحاولون إزالة الانسداد داخل غرفة تفتيش صرف صحي تحت الأرض، ما تسبب في تعرضهم لاختناق شديد نتيجة استنشاق غازات سامة، أسفر عن وفاتهم في الحال.

أخبار الحوادث اليوم، الإفراج عن 1027 نزيلًا بمناسبة ذكرى 30 يونيو، الداخلية" تكشف ملابسات فيديو اعتداء أب وأم على طفلهما بالعاشر من رمضان، بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل

الداخلية تكشف حقيقة مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم البحيرة

أسفر الحادث عن وفاة كل من: محمود إبراهيم مقلاع – 30 سنة، محمد رزق حامد – 31 سنة، يوسف محمد سالم – 33 سنة وجميعهم من أبناء قرية أبو شنب.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى الفيوم العام، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بدفن الجثامين لعدم وجود شبهة جنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاراضى الزراعي الأراضى الزراعية الأجهزة الأمنية ب استنشاق ابشواي النيابة العامة انتشال الجثامين بمحافظة الفيوم شرطة أبشواى محافظة الفيوم مديرية أمن الفيوم مركز إبشواي

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

إخماد حريق مصنع ألمونيوم في البساتين دون إصابات

حبس دجال بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين باسم "العلاج الروحاني"

الداخلية تكشف حقيقة مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم البحيرة

الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وتوزع الهدايا عليهم (صور)

تنفيذًا لقرار جمهوري، الإفراج عن 1027 نزيلًا بمناسبة ذكرى 30 يونيو

قرار جديد بشأن المتهمين بقتل شاب دافع عن سيدة في حلوان

النيابة الإدارية تكرم المحاضرين وأعضاء مركز التدريب للعام القضائي 2025

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

وفاة مواطن بعد إجراء منظار بمركز شهير بالمهندسين، وأسرته تتهم الطبيب بالإهمال الجسيم (مستند)

وسائل إعلام تونسية تعلن العثور على جثمان الطفلة مريم

رسميا، الأهلي يعلن موقفه من بيع وسام أبو علي

محافظ المنوفية يفترش الأرض وسط أهالي السائق ضحية حادث الإقليمي (فيديو وصور)

الأهلي يكشف حقيقة رحيل أفشة وحسين الشحات

قبل الإعلان عن المدرب الجديد، الزمالك يوجه الشكر للجهاز الفني والطبي في بيان رسمي

مدرب الزمالك الجديد، أرقام يانيك فيريرا في مسيرته التدريبية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها ثعابين وعقارب..تفاصيل إحباط أكبر محاولة تهريب زواحف نادرة بمطار القاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تغير حياتك من الألم إلى الأمل، أسامة قابيل: النبي علمنا طريقة مبتكرة (فيديو)

بالتواريخ، موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2025

ما حكم التوسعة على الأهل والأولاد في يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية