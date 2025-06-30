إصابة شابين إثر انقلاب موتوسيكل في الفيوم

أصيب شابان من الفيوم بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب موتوسيكل ، بطريق الفيوم ـ سنورس، عند مدخل مساكن ميمينة، وتم نقلهما إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج.

انقلاب موتوسيكل بطريق سنورس

كان قد تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين، بطريق الفيوم ـ سنورس ، عند مدخل مساكن ميمينة، بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء سير موتوسيكل، تعرض للانقلاب بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة شابين كلنا يستقلانه، وتم نقلهما إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس ط، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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