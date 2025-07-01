لجان المقاومة السودانية: ميليشيا الدعم السريع تواصل قصف الفاشر وتقطع الإمدادات عن المدينة

الفاشر، قالت لجان المقاومة السودانية فى الفاشر: إن مليشيا الدعم السريع، تواصل قصف الفاشر، في الوقت الذي تنادي فيه الأصوات الدولية بهدنة إنسانية لإيصال الإغاثة، وشددت على أن فك الحصار عن المدينة لن يأتي إلا بالقوة.

ميليشيا الدعم السريع تحاصر الفاشر

وأوضح بيان لجان المقاومة السودانية فى الفاشر اليوم الثلاثاء، أن المليشيا تقطع عن الفاشر الإمدادات، وتهاجم لأكثر من 215 مرة، وتحفر الخنادق حول المدينة من الخارج، وتغلق كل الطرق والمسارات وتطارد كل جهد مدني أو إنساني يسعى لتخفيف المعاناة وتقتل كل من يحاول إدخال البضائع إلى المدينة.

وأشارت اللجان، إلى أن الدعم السريع لا توافق على أي هدنة، ولا تعترف بأي التزام إنساني أو قانوني، ولا تفهم لغة الحوار ولا تلتزم بمواثيق، بل تستغل الصمت الدولي لتكريس سيطرتها بالإرهاب والتجويع.

وتابعت، ما يحدث في الفاشر اليوم هو حصار متعمد وقتل بدم بارد، والهدف واضح تركيع المدينة وإخضاع أهلها.

لجان المقاومة فى الفاشر تهدد بفك حصارها بالقوة

وأكدت: أنه “في ظل هذا المشهد المظلم لا بد من التأكيد على حقيقة واحدة أن فك الحصار عن الفاشر لن يتم عبر البيانات ولا الدعوات ولا ورقة هدنة توقع من جانب الدعم السريع، وإنما يأتي بالقوة، فلا سلام يرجى ممن يتخذ القتل وسيلة ولا هدنة تُنتظر ممن لا يحترم حياة المدنيين، فالفاشر لا تحتمل الانتظار والسكوت عما يجري هو تواطؤ، مهما تنوعت المسميات.

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