الجمعة 27 يونيو 2025
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خارج الحدود

البرهان يوافق على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في الفاشر

البرهان وحميدتي،
البرهان وحميدتي، فيتو

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إلى إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر بالسودان؛ دعمًا لجهود الأمم المتحدة وتسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المحاصرين.

هدنة إنسانية لمدة أسبوع في الفاشر بالسودان

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، جاء ذلك خلال تلقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الجمعة، من الأمين العام للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "صونا"، أن البرهان وافق على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة، مشددًا على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي صدرت في هذا الخصوص.

تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء

وعبَّر جوتيريش عن ترحيبه بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة للخطوة في سبيل إكمال الانتقال المدني.

وأكد "البرهان"، خلال الاتصال الهاتفي، الجدية في إكمال تشكيل حكومة من المستقلين تتولى بكامل الصلاحيات أعباء الجهاز التنفيذي.

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