الأربعاء 23 أبريل 2025
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خارج الحدود

الجيش السوداني يسيطر على مناطق جديدة في الفاشر

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

أعلن  الجيش  السوداني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن قواته سيطرت على مواقع جديدة في مدينة الفاشر كانت تستخدمها قوات الدعم السريع منصات لإطلاق المدفعية.

الجيش السوداني يسيطر على مناطق جديدة في الفاشر 

وأكد الجيش السوداني مقتل العشرات من عناصرها الفارين خلال اشتباكات على طريق "تبلدية"، بالإضافة إلى مقتل 23 مدنيا وإصابة 10 آخرين في الفاشر جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على المدينة.

وفي وقت سابق، شهدت المدينة قصفا مدفعيا مكثفا شنته الدعم السريع بصورة عشوائية أسفر عن مقتل 47 مدنيا بينهم 10 نساء.

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وشنت قوات الدعم السريع عشرات الهجمات على الفاشر اعتبارا من الـ11 من مايو 2024 من دون التمكن من السيطرة عليها، في ظل دفاع الجيش وحلفائه عن المدينة على رغم الحصار المفروض عليها.

وقالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان إن المدنيين الفارين من مواقع القتال بمدينة الفاشر وما حولها، إلى مدينة طويلة والمناطق المجاورة لها يواجهون صعوبات بالغة في سبيل الحصول على أساسيات الحياة مثل الماء والغذاء والدواء.

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