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خارج الحدود

السفير الأمريكي بإسرائيل يلمح لضرب الحوثيين: قاذفات B-2 ربما تزور اليمن

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل بتصريحات نارية، في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل، قائلًا:"أعتقد أننا انتهينا من الصواريخ، لكن الحوثيين أرسلوا واحدًا فوق رؤوسنا هنا في إسرائيل.. ربما على قاذفات B-2 أن تقوم بزيارة إلى اليمن".

 

السفير الأمريكي في إسرائيل يهدد بضرب اليمن

وتابع السفير الأمريكي في إسرائيل: "لحسن الحظ يتيح لنا نظام الاعتراض المذهل التوجه للملاجئ والانتظار حتى زوال الخطر".

تصريح السفير فُهم على أنه تلويح مباشر بإمكانية تدخل عسكري أمريكي في اليمن، من خلال واحدة من أقوى أدوات الردع الأمريكية: قاذفات B-2 الشبحية، القادرة على تنفيذ ضربات دقيقة من مسافات بعيدة، دون رصدها بالرادار.

 

تصاعد التوتر مع استمرار هجمات الحوثيين

جاء هذا التصريح على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخًا بعيد المدى باتجاه إسرائيل، وهو الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تستهدف إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.


وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل منظومة الدفاع الجوي جنوب البلاد، دون تأكيد رسمي حول موقع سقوط الصاروخ أو اعتراضه.

تصريحات السفير تعكس نهج إدارة ترامب المتشدد تجاه إيران وحلفائها في المنطقة، حيث تعتبر الولايات المتحدة أن الحوثيين جزء من "محور التهديد الإيراني"، خصوصًا بعد تقارير عن تزويدهم بصواريخ دقيقة وأنظمة متقدمة.

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