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خارج الحدود

بعد ضرب منشآت إيران النووية، ترامب يعلن عودة قاذفات "B-2" إلى قاعدتها

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور جديد عبر منصته "تروث سوشال"، عن هبوط قاذفات " B-2" الاستراتيجية بسلام في قاعدة بولاية ميزوري، موجها الشكر لأطقمها الجوية.

وكان الجيش الأمريكي قد حرك قاذفات الشبح "بي-2"  السبت الماضي نحو القاعدة الأمريكية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ تمهيدا لمشاركتها باستهداف منشآت نووية إيرانية.  

أعلن ترامب، أمس الأحد، أن مقاتلات أمريكية نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية، هي فوردو ونطنز وأصفهان، مؤكدًا تدمير البنية التحتية لتلك المواقع بالكامل.

وقال ترامب إن "حمولة كاملة من القنابل أسقطت على منشأة فوردو، الموقع الأساسي لبرنامج إيران النووي"، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت بدقة وأن "جميع الطائرات المشاركة باتت خارج المجال الجوي الإيراني".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد دمّرنا منشآت إيران النووية، ولا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه تنفيذ عملية بهذه الاحترافية".

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تروث سوشال ولاية ميزوري جزيرة غوام منشآت نووية إيرانية فوردو نطنز أصفهان

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