إعلام عبري: سلاح الجو الإسرائيلي شارك في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

ذكرت وسائل إعلام عبرية، إن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال شارك في عملية اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بأن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق المجال الجوي في مناطق محددة بشكل مؤقت، وذلك بعد رصد إطلاق صاروخ قادم من الأراضي اليمنية باتجاه الجنوب.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منظومة حيتس اعترضت صاروخ أطلق من اليمن.

حالة تأهب قصوى في منطقة النقب

وبحسب التقارير، تم رفع مستوى التأهب في قواعد الدفاع الجوي، وسط تفعيل جزئي لمنظومات الإنذار المبكر في منطقة النقب والمجال الجوي فوق البحر الأحمر.

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