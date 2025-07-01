طقس دونت ميكس، الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة وارتفاع الرطوبة، عودة الأمطار على هذه الأماكن، والصعيد يسجل 44 درجة مئوية

بالرغم من الأحوال الجوية شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد على أغلب الانحاء، ألا أن هناك فرص لسقوط الأمطار على شمال البلاد.



أمطار خفيفة على هذه المناطق



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة



وتنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

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الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:3 درجات مئوية.

وكانت قد حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة صباحية بدأت من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37، المحسوسة 39

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 38, المحسوسة 41

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 40 , المحسوسة 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة 27 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44





وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.



أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوى ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الارصاد الجوية إن الضغط الجوى يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس

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