الثلاثاء 01 يوليو 2025
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محافظات

أمطار خفيفة تُفاجئ مناطق متفرقة بالشرقية رغم الأجواء الحارة (صور)

أمطار خفيفة تُفاجئ
أمطار خفيفة تُفاجئ مناطق متفرقة بالشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية، وخاصة مدينة العاشر من رمضان، هطول أمطار خفيفة ومتقطعة في عدد من المناطق، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الطقس الحار الذي يسود مختلف أنحاء المحافظة.

طقس اليوم، أمطار خفيفة على هذه المناطق

وأثارت الأجواء المفاجئة دهشة المواطنين، لا سيما أن الأمطار تزامنت مع طقس صيفي شديد الحرارة، في ظاهرة نادرة الحدوث خلال هذا التوقيت من العام.

وتتابع الجهات المعنية حالة الطقس تحسبًا لأي تغيّرات مفاجئة قد تؤثر على الحركة المرورية أو الأنشطة اليومية.

أمطار خفيفة تُفاجئ مناطق متفرقة بالشرقية رغم الأجواء الحارة،فيتو
أمطار خفيفة تُفاجئ مناطق متفرقة بالشرقية رغم الأجواء الحارة،فيتو

سقوط أمطار متفاوتة، الأرصاد الجوية تحذر من سحب ركامية تسيطر على شرق القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من شرق القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق؛ ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق. ومن المتوقع أن تتجه السحب الممطرة إلى مناطق من مدن القناة مع تقدم الوقت.

أمطار خفيفة تُفاجئ مناطق متفرقة بالشرقية رغم الأجواء الحارة،فيتو
أمطار خفيفة تُفاجئ مناطق متفرقة بالشرقية رغم الأجواء الحارة،فيتو

وأعلنت  هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:3 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

أمطار خفيفة تُفاجئ مناطق متفرقة بالشرقية رغم الأجواء الحارة،فيتو
أمطار خفيفة تُفاجئ مناطق متفرقة بالشرقية رغم الأجواء الحارة،فيتو

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

أمطار خفيفة تُفاجئ مناطق متفرقة بالشرقية رغم الأجواء الحارة،فيتو
أمطار خفيفة تُفاجئ مناطق متفرقة بالشرقية رغم الأجواء الحارة،فيتو

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية: إن الضغط الجوي يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس.

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